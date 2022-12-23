Жена Рогозина тяжело пострадала при обстреле в Донецке

Жена экс-главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина Татьяна тяжело пострадала при обстреле в Донецке, где она находилась вместе с мужем. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева.