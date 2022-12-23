23 декабря
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Происшествия

Жена Рогозина тяжело пострадала при обстреле в Донецке

Жена экс-главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина Татьяна тяжело пострадала при обстреле в Донецке, где она находилась вместе с мужем. Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева.

Врачи. Медицина. Операция.
Врачи. Медицина. Операция.
СС0

Татьяна Рогозина получила тяжелую контузию. Ранения ее супруга, по словам Олега Царева, оказались тяжелее, чем казались вначале.

Супруги пострадали при обстреле в гостинице Донецка. Там проживала группа военных советников. По предварительной информации, удары наносили высокоточными боеприпасами. Предположительно, 155-мм самоходной артиллерийской установки Caesar.

Известно, что осколок снаряда попал в правую лопатку Дмитрия Рогозина и застрял в позвонке.

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