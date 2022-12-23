Жена Рогозина тяжело пострадала при обстреле в Донецке

Татьяна Рогозина получила тяжелую контузию. Ранения ее супруга, по словам Олега Царева, оказались тяжелее, чем казались вначале.
Супруги пострадали при обстреле в гостинице Донецка. Там проживала группа военных советников. По предварительной информации, удары наносили высокоточными боеприпасами. Предположительно, 155-мм самоходной артиллерийской установки Caesar.
Известно, что осколок снаряда попал в правую лопатку Дмитрия Рогозина и застрял в позвонке.
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