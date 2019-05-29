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29 мая
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Экономика

ЦБ: инфляция в Венесуэле достигла «рекордных» 130060%

Инфляция в Венесуэле за 2018 год составила 130060%, сообщил Центробанк страны, пишет «Интерфакс».

Пуэрто-ла-Крус, Венесуэла.
Пуэрто-ла-Крус, Венесуэла.
СС0

Экономика страны, в которой главенствует нефтяной сектор, сократилась с 2013 по 2018 годы на 47,6%. В апреле 2019 года уровень инфляции составил 33,8%, а с января по март — 196,6%, 114,4%, 34,8% соответственно, говорится в докладе ЦБ.

Официальные данные Центробанка страны расходятся в отчетом МВФ, пишет bfm.ru.

По данным МВФ, уровень инфляции в Венесуэле в 2018 году составил около 930 000%, согласно прогнозу на 2019 год, показатель вырастет до 10 000 000%.

Данные об инфляции опубликованы впервые за три года.

Ранее сообщалось, что российские военные специалисты находятся в Венесуэле по договоренности с законным правительством этой страны, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, российские военные прибыли в Венесуэлу, чтобы обсудить техническое обслуживание вооруженных сил страны и обучение военных, а также стратегические вопросы.

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