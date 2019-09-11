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Экономика

ЦБ: неназванные крупные биржевые игроки обвалили курс рубля

Аналитики Банка России исследовали причины обвала рубля в августе текущего года.

Установка памятника рублю.
Установка памятника рублю.
vk.com/sportparkbarnaul

ЦБ связал падение курса рубля со сделками, которые проводили на бирже неназванные крупные игроки. По итогам августа курс национальной валюты упал на 5% — это стало сильнейшим снижением за прошедший год, говорится в отчете ЦБ.

Аналогичным образом в августе снижались и курсы других государств с формирующимися рынками, что объясняется «опасениями эскалации торговых войн и замедления мировой экономики», пишет bfm.ru.

В то же время указывается, что скачок курса до отметки 67 рублей за доллар, а затем быстрое снижение связаны с операциями крупных участников валютного рынка.

Ранее валютный стратег Bank Polsky Ярослав Косатый предсказал, что российскую национальную валюту ожидает значительное снижения курса — до 69 рублей за доллар к концу года. Это самый пессимистичный прогноз, полученный в результате периодически проводимого Bloomberg опроса аналитиков. Согласно медианной оценке, курс ослабнет незначительно — до 65 рублей за доллар.

Ярослав Косатый ранее наиболее точно предсказывал текущее ралли рубля среди опрошенных Bloomberg прогнозистов.

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