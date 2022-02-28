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Экономика

ЦБ порекомендовал банкам «простить» штрафы кредитным заемщикам

Банк России рекомендовал банкам не назначать пени и штрафы по кредитам заемщикам, если их положение ухудшилось из-за санкций.

Кредит. Объявление.
Кредит. Объявление.
Altapress.ru

«В срок до 31 декабря 2022 года Банк России предоставляет кредитным организациям возможность принимать решение о неухудшении оценки финансового положения заемщика для целей формирования резервов под потери», — цитирует ЦБ РИА «Новости».

Также Центробанк предоставил банкам возможность не ухудшать оценку качества обслуживания долга вне зависимости от финансового положения заемщика по реструктурированным ссудам.

Еще банкам дали возможность использовать оценку стоимости по состоянию на 18 февраля 2022 года — при оценке находящегося на их балансе имущества, а также при расчете резервов на возможные потери по ссудам.

Напомним, 28 февраля курс доллара показал историческую стоимость в 105 рублей, евро — 127.

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