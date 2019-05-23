ЦБ потребует возместить убытки от разорившихся пенсионных фондов

«Введена фидуциарная ответственность НПФ. Это означает, что они должны возмещать убытки, если будет доказано, что они вложились в активы не на наилучших условиях, существующих на рынке», — цитируют «Известия» главу Банка России.

Сейчас Центробанк работает над концепцией санации негосударственных пенсионных фондов, пишет ura.ru. Проект представят осенью.

Ранее Банк России уличил две офшорные компании в манипуляциях с акциями «Объединенной вагонной компании». Эксперты заключили, что через покупку ценных бумаг этой фирмы негосударственные пенсионные фонды выводили за границу накопления россиян.

За все время существования НПФ со счетов граждан было снято около 10 трлн рублей, считают эксперты.

Ранее Банк России обнаружил схему незаконного вывода пенсионных накоплений через манипулирование на рынке облигаций. Центробанк направил информацию правоохранителям.