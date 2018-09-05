Как новые арендаторы намерены реанимировать единственный цементный завод на Алтае

В этом году единственный цементный завод в Алтайском крае остановился из-за банкротства хозяина — компании «СтройГАЗ». Запустить его крайне сложно, тем более что за время простоя строители начали закупаться в Новосибирске и Казахстане. Но недавно краевой минстройтранс отчитался: завод арендовал сильный инвестор — «ЖБИ Сибири». Как он намерен спасать важное для региона предприятие?

Точка невозврата

Цементный завод в Голухе начали строить в конце 1980-х на границе с Кузбассом, рядом с железной дорогой и месторождением известняка. Планировалось, что ежегодно на нем будут выпускать более миллиона тонн цемента, поэтому его проектировали на четыре печи. Еще там должны были построить гараж на 150 цементовозов, ЖБИ-завод, шиферное предприятие и поселок на 35 тысяч жителей.

Не получилось. Страна попала в экономическую турбулентность, когда в 1990-х на «голухе» возвели первую «нитку»: мельницу для известняка, бассейн высотой в четыре этажа для замеса будущего цемента, одну печь для обжига шлама (сметанообразная смесь известняка и добавок, из которой готовят цемент. — прим. altapress.ru) и мельницу для клинкера (спеченного в гранулы цемента).

Голухинский завод поменял несколько собственников. В 2004 году была создана компания «Цемент». Ее учредителями стали администрация Алтайского края (25% плюс 1 акция) и крупнейший строительный холдинг «СтройГАЗ» (75% минус 1 акция). Застройщик собирался возвести вторую печь, но начал брать кредиты на строительство, и «голуха» поручилась перед ВТБ за 800 с лишним миллионов рублей.

Завод в Голухе. Дмитрий Лямзин.

В начале июля за долги перед «Алтайкрайэнерго» завод полностью обесточили. Три недели оставшиеся сотрудники спасали производство. Они выпросили цистерну солярки у будущего арендатора, который только присматривался к заводу.

На этом топливе запустили дизель-генератор, чтобы иногда прокручивать шлам в бассейне. Если бы он осел и застыл, то вычистить его можно было бы только экскаватором. Это колоссальные затраты, не считая потерянного сырья.

Коллектив голухинского цементного завода — около 300 человек. Несколько лет назад работало 700.

Спасательная операция

14 июля на заводе началось конкурсное производство с последующей продажей. По договоренности с кредитором предприятие взял в аренду собственник «ЖБИ Сибири» с перспективой покупки. Управляет им Дмитрий Липпа.

Дмитрий Липпа. Дмитрий Лямзин.

— Дмитрий Николаевич , когда и почему компания «ЖБИ Сибири» решила взять голухинский цементный завод в аренду?

— Чтобы продать завод с торгов, нужно его оценить и утвердить процедуру. На это может уйти до трех лет. Все это время предприятие не должно работать, но если оно остановится хотя бы на полгода, то запустить его вновь будет практически невозможно: люди уедут работать на Север, в Кузбасс и другие регионы. А это самая главная проблема: когда завод построили, его долго не могли запустить как раз потому, что некому было на нем работать.

Если завод остановится, то он будет стоить как металлолом. Мы, как потенциальные покупатели, должны быть в этом заинтересованы. Но это палка о двух концах — стоимость можно настолько уменьшить, что завод не будет нужен. Мы были вынуждены взять банкротящуюся «голуху» в аренду. Она довольно дорогая, и мы, скорее всего, будем нести убытки, чтобы просто сохранить предприятие и постараться выкупить его с торгов.

Завод в Голухе. Дмитрий Лямзин.

— Но в торгах могут участвовать и другие инвесторы. Не боитесь , что завод «отобьют»?

— На заводе побывали, кажется, все потенциальные покупатели и отказались от него, но действительно, нет 100%-ной гарантии, что торги пройдут в пользу «ЖБИ Сибири». И даже что они вообще состоятся, ведь ВТБ может передумать продавать должника. Мы рискнули, но если торги затянутся на два года, работать в аренде будет невозможно, и нам придется пересматривать свои планы.

— «Голуха» поручилась за кредит в размере более 800 млн рублей для «СтройГАЗа» в ВТБ. Вы готовы купить предприятие за такую сумму?

— Этот завод даже близко таких денег не стоит. Реальную сумму раскрыть не могу — коммерческая тайна.

Завод в Голухе. Дмитрий Лямзин.

Чтобы экономика «пошла»

— Чем вы сейчас занимаетесь на заводе?

— До конца августа инвестируем в запуск и поддержание производства 70 млн рублей. В первую очередь мы восстановили подачу электричества, заключив новый договор с «Алтайкрайэнерго» и начав платить. Потом купили уголь, гипс, технику.

Еще запаслись дизтопливом, купили вагон кирпича, чтобы починить печь. А вот чтобы ее полностью переложить, как следовало бы сделать по технологии, нужно четыре вагона на 15 млн рублей. Но при этом, напоминаю, нам нужно платить аренду. Вы ведь не будете делать капитальный ремонт в съемной квартире?

— То есть производство цемента в Алтайском крае сейчас восстановлено?

— Да. Но работы еще много. Пока завод простаивал, покупатели переориентировались на других поставщиков и перестроили свою технологию под новое сырье. Также владельцы вагонов, которыми перевозили цемент, задействовали их в других проектах и даже других регионах. Под них подписаны контракты. Вернуть наработанные связи очень сложно, особенно находясь в аренде на предприятии-банкроте.

— Вы наверняка уже ведете переговоры с потенциальными покупателями. Настроены ли строители и ЖБИ-заводы вновь закупать цемент в Голухе?

— Предприятие важно для строи­телей края. Это вопрос конкуренции производителей цемента: при включении еще одного игрока цена будет снижаться. Плюс строители всегда пытаются работать со своими предприятиями, потому что деньги идут в местную экономику: они нам заплатят за цемент, мы выплатим зарплату рабочим, а те купят квартиры своим детям у этих же строителей. Если мы не будем развивать собственный край, то в итоге нам придется отсюда уйти.

— Предприятию удалось сохранить коллектив?

— Костяк кадров держится. Вот вы были в цехе, где стоит печь для обжига шлама. Там работает дежурный, который на глаз может определить качество угля. Если ошибиться при его подаче в печь, ее можно прожечь насквозь, ведь температура поднимается до 1,5 тыс. градусов.

Мы сохранили зарплату — в среднем 19−25 тыс. рублей, но нацелены увеличить ее. Для этого надо улучшать производительность труда. Что мы делаем на «ЖБИ Сибири»: наращиваем объемы, внедряем систему бережливого производства и увеличиваем зарплату.

Но, конечно, работать сложно опять же из-за подвешенного состояния.

Завод в Голухе. Дмитрий Лямзин.

— Вы рассказывали , что завод работает на экономическом пределе при стоимости тонны цемента 4,2−4,7 тысячи рублей в строительный сезон и 3,6−3,7 тысячи зимой. Как решить проблему?

— Чтобы завод работал эффективно, требуется инвестировать около 200 млн рублей. Самое главное, необходимо снижать стоимость электроэнергии: предприятие — одно из самых энергоемких в регионе, а подключено к сетям далеко не по самой оптимальной схеме. Изменить ситуацию можно, построив новую подстанцию.

Также есть варианты работы с углем. Сейчас предприятие использует самое дорогое экспортное топливо. Если провести ряд технологических мероприятий на заводе, можно работать на более дешевом угле.

Плюс нужно модернизировать технологические узлы, которые работают с мощностью на четыре печи и, соответственно, на выпуск миллиона тонн цемента в год. По факту же на «голухе» построена только одна печь на 300 тысяч тонн. То есть компрессоры качают электроэнергию на 100% мощности завода, а прибыль приносит 25%. Остальное просто уходит в воздух. То же с водоподачей. Ее нужно гораздо меньше.

Так мы сможем существенно снизить себестоимость продукции — цемента. Но это лишь один из сценариев развития завода. Можно, например, уйти от мокрого способа изготовления цемента. Или построить еще одну печь и увеличивать объемы производства. Выбор будет продиктован рынком.

Дмитрий Липпа. Дмитрий Лямзин.

Строительный интерес

— Цемент в Сибири производят с профицитом. Зачем вообще бороться за «голуху»?

— Когда только принималось решение взять завод в аренду, я был против как раз по этой причине. Ведь цемента в Сибири и Казахстане могут производить еще больше — действующие производства не загружены на полную мощность. А еще есть проекты строительства аналогичных предприятий на Урале. Но когда я сюда приехал, то увидел смысл.

Голухинский завод — одно из самых молодых производств цемента в России. Карьер по добыче известняка находится в 9 км. Он разработан предыдущими собственниками так, что сейчас можно добывать сырье очень высокого качества. Плюс, по данным геологов, запасов породы хватит на 70−100 лет работы в зависимости от объемов производства. Еще «голуха» работает на каменном угле, а другие производители на газе — более дорогом топливе.

— Что даст «ЖБИ Сибири» покупка голухинского цементного завода?

— Собственник планирует развивать «голуху» как самостоятельный бизнес. Но его можно встроить в бизнес «ЖБИ Сибири». Компания — крупнейший производитель железобетона. Пока мы покупаем цемент в Искитиме Новосибирской области. Если от Заринска до Голухи построить дорогу, то для нас будет логистически выгоднее возить цемент отсюда.

Завод в Голухе. Дмитрий Лямзин.

Такая дорога запланирована к Тягуну, где строят спортивную деревню с горнолыжным спуском. Это как раз та самая реальная помощь заводу от администрации Алтайского края. Если мы будем точно знать, что асфальт положат в следующем году, то сможем принимать стратегические решения о покупке автотранспорта, развивать сопутствующие направления.

Также в Алтайском крае развивается заринская ТОСЭР (территория опережающего социально-экономического развития с экономическими льготами для инвесторов. — Прим. altapress.ru). Там уже строятся предприятия, которые тоже покупают цемент в соседних регионах. А значит, «кормят» их работников.

— Сейчас небольшой частью акций ОАО «Цемент» владеет администрация Алтайского края. Планируется ли , что она также будете выкупать часть завода?

— Нет. Таких планов нет. Частный собственник всегда будет эффективнее. Можно, конечно, выкупить завод в госсобственность и заставить всех покупать его цемент, чтобы сохранить «голуху». Но это неправильный путь.

Мы же инвестируем в сектор экономики, который потенциально может приносить доход.