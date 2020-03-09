Цена на золото обновила исторический максимум за восемь лет

Коронавирусная инфекция и падение цен на нефть до 30 долларов за баррель вызвали всплеск спроса на золото. Цена за золотую унцию достигла 1702 долларов и это исторический максимум с 2012 года, пишут «Известия».

Напомним, 9 марта из-за конфликта интересов среди стран-участниц ОПЕК произошло падение мировой цены на нефть до 31 доллара за баррель (-14%). Это повлекло за собой резкое удешевление рубля: биржевой курс доллара составляет 72,4 рубля, а евро — 82,2 рубля. Обе валюты повторили исторический максимум начала 2016 года.

Следом повысились фьючерсные котировки и на золото. Отчасти, это на руку России. По данным Центробанка РФ, запасы золота в международных резервах России по состоянию на 1 января 2020 года составляли 73 млн унций. По этому показателю наша страна входила в шестерку мировых лидеров.

На первом месте — США, у американцев запасы золота составляют более 8 тыс. тонн, пишет «Рамблер. Финанс».