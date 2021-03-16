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Экономика

Цены на подсолнечное масло рекордно взлетели за 200 лет

Рыночные цены на подсолнечное масло в настоящее время находятся на рекордных уровнях, заявил гендиректор российского агрохолдинга «Русагро» Максим Басов.

Подсолнечное масло.
Подсолнечное масло.
Олег Богданов

«Цены на подсолнечное масло сейчас находятся на абсолютном рекорде за всю историю человечества, за последние 200 лет», — заявил он.

По словам Басова, цены на подсолнечник растут, потому что подсолнечника в стране не хватит для загрузки мощностей заводов.

В декабре 2020 года цена на подсолнечник составляла 38 рублей за килограмм без НДС, в январе она выросла до 40 рублей, пишет Lenta.ru. В феврале стоимость килограмма достигла 44 рублей, а в марте — уже 47 рублей. Басов предположил, что правительство введет пошлину на экспорт масла, начиная с нового сезона.

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал, что соглашения о сдерживании цен являются временной мерой. Если сделать их постоянными, то Россия может столкнуться с дефицитом товаров по советскому типу.

Ранее производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Если бизнес не снизит их, власти могут ввести экспортную пошлину на масло и отменить ввозной тариф на тростниковый сахар

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