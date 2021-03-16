Цены на подсолнечное масло рекордно взлетели за 200 лет

Рыночные цены на подсолнечное масло в настоящее время находятся на рекордных уровнях, заявил гендиректор российского агрохолдинга «Русагро» Максим Басов.

«Цены на подсолнечное масло сейчас находятся на абсолютном рекорде за всю историю человечества, за последние 200 лет», — заявил он.

По словам Басова, цены на подсолнечник растут, потому что подсолнечника в стране не хватит для загрузки мощностей заводов.

В декабре 2020 года цена на подсолнечник составляла 38 рублей за килограмм без НДС, в январе она выросла до 40 рублей, пишет Lenta.ru. В феврале стоимость килограмма достигла 44 рублей, а в марте — уже 47 рублей. Басов предположил, что правительство введет пошлину на экспорт масла, начиная с нового сезона.

Ранее замглавы Минпромторга Виктор Евтухов рассказал, что соглашения о сдерживании цен являются временной мерой. Если сделать их постоянными, то Россия может столкнуться с дефицитом товаров по советскому типу.

Ранее производители и торговые сети заключили соглашения для стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Если бизнес не снизит их, власти могут ввести экспортную пошлину на масло и отменить ввозной тариф на тростниковый сахар