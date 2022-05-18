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Экономика

Цены на уголь подскочат больше чем на 20% в Алтайском крае

Цены на уголь для жителей Алтайского края поднимут на 21,4%. Об этом заявил глава краевого министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иван Гилев.

Топливо. Уголь.
Топливо. Уголь.
CC0

В своем докладе на заседании регионального правительства Гилев пояснил, что рост цен связан с проблемным поиском поставщиков угля.

Он также напомнил, что перебои возникли с поставками из Казахстана — и жители края столкнулись с нехваткой топлива, пишет «Толк».

Тогда ситуацию удалось решить, однако подобная проблема может повториться, если оставить цену прежней.

При этом министр подчеркнул, что «в полном объеме будет производиться компенсация расходов граждан, превышающих предельный индекс изменения размеры платы граждан за коммунальные услуги».

На эти цели из бюджета выделено около 1 млрд рублей.

Цифра

400 тыс. домов в Алтайском крае отапливаются углем.

Ранее стало известно, что в Алтайском крае резко подорожал хлеб.

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