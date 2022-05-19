Центробанк подключил оплату по NFC к Системе быстрых платежей

Центробанк подключил к Системе быстрых платежей (СБП) оплату по NFC. Эта технология позволяет расплачиваться, прикладывая смартфон к терминалу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда ЦБ Ольгу Скоробогатову.

По словам Скоробогатовой, новую функцию в СБП запустили недавно.

«Буквально на днях мы запустили опцию NFC, когда вы можете с помощью мобильного телефона, прикладывая, оплатить тоже с помощью СБП ту покупку, которую вы делаете, например, в кафе или какой-то торговой сети», — отметила зампред.

Уточняется, что СБП действует в России с января 2019 года. С ее помощью можно переводить деньги по номеру телефона, оплачивать товары и услуги по QR-кодам.

Также через нее юрлица могут совершать платежи в пользу физлиц — в частности, для выдачи микрозаймов, выплаты страховых возмещений и предоставления брокерских услуг.

В Системе быстрых платежей пользоваться NFC можно будет по приложению СБПэй.

Накануне стало известно, что сразу три топ-менеджера покидают Сбербанк.