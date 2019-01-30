Центробанк предложил ввести ипотечные каникулы

Каникулы могут предоставляться, например, в случае потери работы, когда сумма платежа превышает 50% текущего дохода, заявил первый зампред Центробанка Сергей Швецов.
«Совокупная продолжительность таких каникул, которые заемщик имеет право в уведомительном порядке взять в рамках одного ипотечного кредита, не может быть больше года. Но за один раз можно будет взять каникулы длиной не более шести месяцев», — сказал представитель ЦБ.
По его словам, заемщик сможет сам решать, будут выплаты полностью приостановлены на время каникул или сумма снизится, пишет polit.ru.
Долги россиян по кредитам в 2018 году достигли 14,9 трлн рублей. 6,53 трлн рублей приходится на долги по ипотеке.
Рост ипотечных ставок может снизить спрос на ипотеку на 20% в краткосрочной перспективе. Об этом заявил 25 января во время выступления на конференции «Ипотечное кредитование в России» исполнительный директор, главный аналитик Сбербанка Михаил Матовников.