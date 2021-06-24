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Экономика

Центробанк предупредил о надвигающемся кризисе

Наступление нового кризиса неизбежно, заявил зампред ЦБ Алексей Заботкин, пишет ТАСС.

Банк России.
Банк России.
cbr.ru

Текущие меры поддержки экономики являются своевременными в качестве антикризисных, отметил представитель ЦБ.

Однако когда кризис закончится, их следует убрать для нормального развития экономики, призвал Заботкин.

«Эти меры останутся у нас в арсенале, и если наступит следующий кризис, а он наступит неизбежно, мы воспользуемся этим арсеналом», — подчеркнул зампред ЦБ.

Банк России будет готов повысить ключевую ставку выше 6% при определенных сценариях, сказал Заботкин.

По итогам июня впервые за пять лет инфляция в России в годовом выражении превысила 6%, пишет Lenta.ru.

Ранее президент РФ Владимир Путин увидел выход российской экономики из пандемийного кризиса.

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