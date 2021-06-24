Центробанк предупредил о надвигающемся кризисе

Текущие меры поддержки экономики являются своевременными в качестве антикризисных, отметил представитель ЦБ.

Однако когда кризис закончится, их следует убрать для нормального развития экономики, призвал Заботкин.

«Эти меры останутся у нас в арсенале, и если наступит следующий кризис, а он наступит неизбежно, мы воспользуемся этим арсеналом», — подчеркнул зампред ЦБ.

Банк России будет готов повысить ключевую ставку выше 6% при определенных сценариях, сказал Заботкин.

По итогам июня впервые за пять лет инфляция в России в годовом выражении превысила 6%, пишет Lenta.ru.

Ранее президент РФ Владимир Путин увидел выход российской экономики из пандемийного кризиса.