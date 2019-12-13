Центробанк снизил ключевую ставку пятый раз за год

В Банке России объяснили такое решение тем, что снижение инфляции проходит быстрее, чем ожидалось, а повышение темпов роста экономики пока нельзя назвать устойчивым.

По итогам 2019 года Центробанк прогнозирует инфляцию в интервале 2,9−3,2%, а в следующем году — в диапазоне 3,5−4,0%.

Также в сообщении отмечается, что в первом полугодии регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки.

Предыдущее значение до 6,5% было установлено на заседании 25 октября. До этого ставка была понижена 9 сентября. Нынешнее снижение стало уже пятым с начала года, когда этот показатель составлял 7,75%.

В октябре глава Центробанка Эльвира Набиуллина предупреждала, что ключевая ставка может снижаться «более решительно».

Ключевой ставкой называется ставка, по которой Центробанк дает деньги банкам. От нее зависят ставки банков по вкладам и кредитам. Чем она ниже, тем лучше условия по кредитам и хуже — по депозитам.