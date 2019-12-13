Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
14 декабря -13°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Экономика

Центробанк снизил ключевую ставку пятый раз за год

Банк России снизил ставку рефинансирования на 0,25% до 6,25%, сообщила lenta.ru.

Деньги, карта.
Деньги, карта.
СС0

В Банке России объяснили такое решение тем, что снижение инфляции проходит быстрее, чем ожидалось, а повышение темпов роста экономики пока нельзя назвать устойчивым.

По итогам 2019 года Центробанк прогнозирует инфляцию в интервале 2,9−3,2%, а в следующем году — в диапазоне 3,5−4,0%.

Также в сообщении отмечается, что в первом полугодии регулятор будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ставки.

Предыдущее значение до 6,5% было установлено на заседании 25 октября. До этого ставка была понижена 9 сентября. Нынешнее снижение стало уже пятым с начала года, когда этот показатель составлял 7,75%.

В октябре глава Центробанка Эльвира Набиуллина предупреждала, что ключевая ставка может снижаться «более решительно».

Ключевой ставкой называется ставка, по которой Центробанк дает деньги банкам. От нее зависят ставки банков по вкладам и кредитам. Чем она ниже, тем лучше условия по кредитам и хуже — по депозитам.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Комментарии для сайта Cackle
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость