1 июня 24°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Центробанк установил денежный лимит для переводов в системе быстрых платежей

Центробанк установил минимальный лимит для денежных переводов в Системе быстрых платежей (СБП).

Деньги.
Деньги.
СС0

С 10 июня он должен быть не менее 150 тыс. рублей в день, сообщается в релизе Банка России.

Банки не могут уменьшить эту сумму. Как пояснил регулятор, в настоящий момент некоторые банки занижают лимиты на объем переводов через СБП в сутки. Им дается время, чтобы исправить ситуацию, сообщает «Прайм».

С 1 апреля 2022 года участники СБП будут обязаны обеспечить клиентам возможность оплачивать покупки и услуги с помощью мобильного приложения СБПэй, разработанного Национальной системой платежных карт (НСПК), пишет bfm.ru. Оно позволяет расплатиться по QR-коду в любых торговых точках, которые принимают оплату через СБП.

Ранее банки выявили уязвимость в Системе быстрых платежей (СПБ) ЦБ. В случае ошибки или списания средств мошенниками пользователи не могут опротестовать транзакцию.

Гарантии

У пользователей Системы быстрых платежей ЦБ таких гарантий нет. В этом признались сами банки.

Представители ВТБ, Промсвязьбанка и «Русского стандарта» сообщили, что оператор системы — Национальная система платежных карт — не дала никаких инструкций и схем запросов.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость