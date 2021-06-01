Центробанк установил денежный лимит для переводов в системе быстрых платежей

С 10 июня он должен быть не менее 150 тыс. рублей в день, сообщается в релизе Банка России.

Банки не могут уменьшить эту сумму. Как пояснил регулятор, в настоящий момент некоторые банки занижают лимиты на объем переводов через СБП в сутки. Им дается время, чтобы исправить ситуацию, сообщает «Прайм».

С 1 апреля 2022 года участники СБП будут обязаны обеспечить клиентам возможность оплачивать покупки и услуги с помощью мобильного приложения СБПэй, разработанного Национальной системой платежных карт (НСПК), пишет bfm.ru. Оно позволяет расплатиться по QR-коду в любых торговых точках, которые принимают оплату через СБП.

Ранее банки выявили уязвимость в Системе быстрых платежей (СПБ) ЦБ. В случае ошибки или списания средств мошенниками пользователи не могут опротестовать транзакцию.

Гарантии

У пользователей Системы быстрых платежей ЦБ таких гарантий нет. В этом признались сами банки.

Представители ВТБ, Промсвязьбанка и «Русского стандарта» сообщили, что оператор системы — Национальная система платежных карт — не дала никаких инструкций и схем запросов.