Центробанк внезапно отозвал лицензию у QIWI Банка (Обновлено)

Отмечается, что ЦБ не отзывал лицензии у финансовых организаций с августа 2022 года.

РБК сообщает, что QIWI занимал 89 место в банковской системе России по величине активов.

В Центробанке объяснили, почему отозвали лицензию. QIWI банк систематически нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России. За последний год к нему пять раз применялись соответствующие меры и вводились ограничения.

Помимо этого, он «систематически допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

На фоне отзыва лицензии у QIWI банка, пополнение его кошелька стало недоступно.

Ранее сообщалось, что в России резко повысить утильсбор на сельхозтехнику решили.

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