Творожки, сметана, йогурт. На сколько подорожают молочные продукты

3

А на сколько подорожает «молочка»?

Молоко. CC0

По словам Марии Долговой, при оптимистичном сценарии молочные продукты подорожают в пределах инфляции.

Она ссылается на данные Росстата. Согласно им, с начала года цены на молоко питьевое цельное пастеризованное поднялись на 1,65%, а на стерилизованное — на 1,6%.