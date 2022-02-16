Творожки, сметана, йогурт. На сколько подорожают молочные продукты

Долгова рассказала агентству «Прайм», что цены на молоко зависят от следующих показателей:
- кормов для животных (в том числе заготовки, транспортировки, добавок и затрат на удобрения);
- содержания стада (включая затраты на электроэнергию, отопление помещений и амортизацию оборудования);
- цен на ветеринарные препараты;
- переработки сырого молока;
- транспортировки продукции (в том числе затрат на дизельное топливо и бензин);
- торговых надбавок розничных продавцов.
«Затраты и, соответственно, цены на молоко также зависят от поголовья стада в стране. В прошлом году оно снизилось на 1,9%", — подчеркнула доцент кафедры РЭУ имени Плеханова.
По словам Марии Долговой, при оптимистичном сценарии молочные продукты подорожают в пределах инфляции.
Она ссылается на данные Росстата. Согласно им, с начала года цены на молоко питьевое цельное пастеризованное поднялись на 1,65%, а на стерилизованное — на 1,6%.