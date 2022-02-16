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Экономика

Творожки, сметана, йогурт. На сколько подорожают молочные продукты

Молочные продукты подорожают в России. На ценовую динамику при этом повлияют несколько факторов, в том числе эпидситуация и колебание курса рубля. На сколько вырастет стоимость «молочки», спрогнозировала доцент кафедры финансов РЭУ имени Плеханова Мария Долгова.

Молоко.
Молоко.
CC0
1
От чего зависят цены на молоко?

Долгова рассказала агентству «Прайм», что цены на молоко зависят от следующих показателей:

  • кормов для животных (в том числе заготовки, транспортировки, добавок и затрат на удобрения);
  • содержания стада (включая затраты на электроэнергию, отопление помещений и амортизацию оборудования);
  • цен на ветеринарные препараты;
  • переработки сырого молока;
Молоко.
Молоко.
CC0
  • транспортировки продукции (в том числе затрат на дизельное топливо и бензин);
  • торговых надбавок розничных продавцов.
2
Что еще влияет на стоимость молока?

«Затраты и, соответственно, цены на молоко также зависят от поголовья стада в стране. В прошлом году оно снизилось на 1,9%", — подчеркнула доцент кафедры РЭУ имени Плеханова.

3
А на сколько подорожает «молочка»?
Молоко.
Молоко.
CC0

По словам Марии Долговой, при оптимистичном сценарии молочные продукты подорожают в пределах инфляции.
Она ссылается на данные Росстата. Согласно им, с начала года цены на молоко питьевое цельное пастеризованное поднялись на 1,65%, а на стерилизованное — на 1,6%.

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