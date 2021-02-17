Тяжелая цифра. Алтайский ПФР впервые обнародовал данные об убыли пенсионеров в ковидный год

Количество пенсионеров, которых обслуживает алтайское отделение ПФР, сократилось в 2020 году на 15 тыс., при этом количество умерших пенсионеров оказалось на 4,5 тыс. больше, чем годом раньше. Управляющий отделением Борис Трофимов, озвучивший данные о смертности, не объясняет их. Но говорит, что в отделении ПФР сделали все, чтобы снизить риск заражения коронавирусом для людей старшего возраста в клиентских службах фонда.

Тяжелые цифры

По данным на 1 февраля, отделение ПФР по Алтайскому краю обслуживает 739,8 тыс. пенсионеров. В 2020 году пенсионеров стало меньше на 15 тыс. человек, сообщил Борис Трофимов.

Altapress.ru уже называл две причины уменьшения количества пенсионеров: повышение пенсионного возраста и повышенная смертность людей старшего возраста. Сокращение пенсионеров в стране (как и в Алтайском крае) началось в 2019 году. У тысяч россиян отодвинулись сроки выхода на заслуженный отдых. «Отток», связанный с отсрочкой назначения пенсий и смертностью, превысил «приток» новых пенсионеров. В 2019 году количество пенсионеров в крае сократилось на 7,9 тыс. В 2020 году «отток» увеличился, в том числе за счет более высокой смертности пожилых людей.

Борис Трофимов. Altapress.ru

И вот Борис Трофимов впервые озвучил данные о смертности среди алтайских пенсионеров в 2020 году.

«Назову вам тяжелую цифру: в прошлом году увеличилось количество летальных исходов пенсионеров относительно предыдущего года на 4,5 тысяч», — констатировал управляющий отделением ПФР.

Так, в 2019 году в Алтайском крае умер 24 191 пенсионер. В 2020-м — 28 587. Тяжелые цифры.

211 млн рублей было выплачено в качестве пособия по погребению в 2020 году жителям Алтайского края.

Пенсионный фонд по Алтайскому краю: «Пользуйтесь порталом госуслуг». Altapress.ru

Изменили графики и перешли на дистант

Борис Трофимов не стал объяснять эти данные и давать им оценку — полагал, что это дело политиков.

Он лишь напомнил, что после издания президентского и губернаторского указов о введении ограничений клиенты ПФР в возрасте 65+ должны были находиться на дистанте.

И ПФР сделал все, чтобы сократить количество людей, посещающих офисы лично. Ввел предварительную запись на прием через личный кабинет на сайте ПФР или портале госуслуг, мобильное приложение и региональный контакт-центр (что позволило «развести потоки» и уменьшить личные контакты).

Часть клиентов удалось перенаправить в МФЦ. А с 1 августа 2020 года клиентские службы сократили количество приемных дней.

Пенсионер с телефоном. СС0

«Раньше мы принимали 5 дней в неделю. Это было не просто — не принимать людей: наши клиенты привыкли, что обратиться можно было каждый день. И все же с 1 августа изменили режим. Приемные дни — понедельник, среда и пятница. Вторник и четверг — время отработки и подготовки документов сотрудниками ПФР», — объяснил Трофимов.

Кроме того, сейчас все больше ответов на вопросы можно получить без посещения офиса. С 1 июля должен заработать единый (общероссийский) контакт-центр — он будет консультировать людей круглосуточно. Сейчас как раз идет отладка этой системы.

Пенсии. Пенсионный фонд РФ. Altapress.ru

Алтайский ПФР в цифрах ( на 1 февраля 2021 года)

Количество пенсионеров 739 804.

В том числе по старости 618 795.

Социальные пенсии 73 595.

По потере кормильца 21 626.

По инвалидности 20 832.

Средний размер пенсий

По старости 15 291 рублей.

По инвалидности 9 846,97 рублей.

По случаю потери кормильца 12 498,26 рублей.

Социальная пенсия 9621,33 рубля.

Ранее altapress.ru сообщал, что на 1 января 2021 года количество пенсионеров в крае составляло 743,3 тыс. человек — таким образом, сокращение продолжилось и в нынешнем году.