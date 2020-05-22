У алтайских предпринимателей появилась возможность выйти из кризиса без материальных затрат

Распространение коронавирусной инфекции серьезно подкосило алтайское бизнес сообщество, которое сейчас находится в поиске новых клиентов и ресурсов. Бесплатные «антикризисные» предложения, которыми могут воспользоваться предприниматели сегодня — в обзоре altapress.ru и центра «Мой бизнес».

Изготовление рекламных роликов

Для того, чтобы привлечь внимание широкой аудитории об услугах и продукции предприятиям необходима качественная реклама — аудио- и видеоматериалы, подготовка материалов для СМИ.

За счет этого увеличится ценность товара или услуги для клиента, а также уровень продаж и рентабельность компании.

Продвижение проектов

Для продвижения продукции можно воспользоваться профессиональными услугами по изготовлению сайтов. А также заказать их продвижение в сети.

Онлайн-площадка для представления компании позволит сэкономить на финансовые средства для аренды помещения под офис, найти клиентов не только в своем регионе, но и по всей стране. А также быть доступными в режиме 24/7.

Вебинары для предпринимателей

Участие в вебинарах от бизнес-лидеров повысит профессиональный уровень, а также позволит понять возможности работы на электронных площадках, узнать о распространенных ошибках в ведении аккаунтов, получить конкретные меры по выходу из кризиса.

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Цель этого инструмента — помочь бизнесу адаптироваться под новые условия на практических примерах.

К примеру, 27 мая на онлайн-площадке центра «Мой бизнес» основатель сервиса Digarson.ru Алексей Зулин расскажет о том, как максимально быстро и с минимальным бюджетом запустить онлайн-продажи для любого бизнеса.

Консалтинг

Консультации по вопросам организации деятельности предприятий во время распространения коронавируса можно получить ежедневно с 9.00 до 17.00 часов по телефону горячей линии 8−800−222−83−22 центра «Мой бизнес».

Предприниматели могут обратиться по вопросам расторжения контрактов в связи с форс-мажорными обстоятельствами, изменения договоров гражданского характера. А также предоставления отсрочки банковских платежей, вопросами налогового администрирования и другими.

Кроме того, в центре оказывают консультационные услуги по вопросам маркетингового сопровождения деятельности и бизнес-планирования, правового обеспечения, патентных исследований, по подбору персонала.

Слышим каждого

Директор, НО «Алтайский фонд МСП» (центр «Мой бизнес») Антон Слободчиков рассказал, что за первый месяц ограничительных мер через горячую линию было принято 5 тыс. обращений от собственников предприятий.

Антон Слободчиков Алтайский фонд МСП

Антон Слободчиков,

директор центра «Мой бизнес»:

Чрезвычайно важно оперативно отреагировать на запрос предпринимательского сообщества и реализовать те меры поддержки, которые реально нужны бизнесу. Ряд из них разработан и предложен под конкретные запросы, ряд трансформирован под текущую ситуацию. Мы слышим каждого и действительно оказываем профессиональную помощь бизнесу.

Вся актуальная информация о мерах государственной поддержки малого и среднего бизнеса размещена на портале МОЙБИЗНЕС22.РФ.