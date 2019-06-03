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Экономика

У Алтайского края снизился рейтинг социально-экономического развития

У шести регионов России за 2018 год снизился интегральный рейтинг социально-экономического развития, гласят данные РИА Рейтинг. Исследователи оценивали масштаб и эффективность экономики, а также показатели бюджетной и социальной сфер.

Барнаульцы. Россияне.
Барнаульцы. Россияне.
Михаил Хаустов

Алтайский край занял 46 место (из 85). В прошлом году — 45.

Республика Алтай — на 83 строчке. Как отмечают авторы исследования, последние места занимают высокодотационные регионы. Также это Тува, Еврейская автономная область, Ингушетия и Чукотский автономный округ.

Снизился интегральный рейтинг, помимо Алтайского края, у Рязанской и Мурманской, Пензенской, Курганской областях и Марий Эл.

В среднем по России эксперты зафиксировали позитивную динамику социально-экономического развития в 2018 году. По итогам 2019 года существенно ситуация в рейтинге не изменится, считают аналитики.

Ранее эксперты составили рейтинг протестной активности регионов России. Алтайский край в марте вошел в первую десятку списка.

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