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Политика

Алтайский край вошел в десятку самых протестных регионов России

Эксперты «Института региональной экспертизы» опубликовали рейтинг протестной активности регионов России за март 2019 года. Алтайский край вошел в первую десятку списка.

Рейтинг протестной активности регионов России.
Рейтинг протестной активности регионов России.
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Алтайский край попал в «красную зону» протеста, став 6-м в списке. За месяц регион поднялся на 6 пунктов. Наиболее заметными акциями эксперты назвали флешмоб в поддержку учительницы, уволенной за фото в купальнике, митинг против реформ в сфере ЖКХ, митинг против репрессий и за свободу в интернете и акции протеста под названием «Нет социальному террору».

Протестные настроения россиян в марте касались в основном повышения НДС, мусорной реформы, пенсионной реформы, ограничений в интернете, закона о фейковых новостях, роста тарифов ЖКХ и цен на бензин. Из локальных акций самым заметным стал протест против строительства завода по розливу воды на Байкале.

При составлении рейтинга эксперты учитывали число протестных акций и их участников, число поддержавших их партий и общественных организаций, использование протестующими соцсетей и мессенджеров, освещение этих акций в СМИ и близость выборов в регионе.

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