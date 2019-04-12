Алтайский край вошел в десятку самых протестных регионов России

Алтайский край попал в «красную зону» протеста, став 6-м в списке. За месяц регион поднялся на 6 пунктов. Наиболее заметными акциями эксперты назвали флешмоб в поддержку учительницы, уволенной за фото в купальнике, митинг против реформ в сфере ЖКХ, митинг против репрессий и за свободу в интернете и акции протеста под названием «Нет социальному террору».

Протестные настроения россиян в марте касались в основном повышения НДС, мусорной реформы, пенсионной реформы, ограничений в интернете, закона о фейковых новостях, роста тарифов ЖКХ и цен на бензин. Из локальных акций самым заметным стал протест против строительства завода по розливу воды на Байкале.

При составлении рейтинга эксперты учитывали число протестных акций и их участников, число поддержавших их партий и общественных организаций, использование протестующими соцсетей и мессенджеров, освещение этих акций в СМИ и близость выборов в регионе.