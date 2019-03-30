Учителя устроили флешмоб в поддержку уволившейся из-за фото в купальнике коллеги из Барнаула

Российские учителя решили поддержать флешмобом коллегу из Барнаула Татьяну Кувшинникову, вынужденную уволиться из школы после публикации в социальных сетях своих фотографий в купальнике. Педагоги разместили в интернете похожие снимки и подписали их хештегшом #УчителяТожеЛюди.

Авторы флешмоба заявляют, что они отстаивают право учителей на личную жизнь и увлечения, которые не вписываются в рамки устоявшегося образа педагога, пишет РИА Новости. Среди участниц есть не только учителя, но и женщины, которые оказались неравнодушными к этой ситуации.

Одной из первых свое фото в купальнике выложила учительница из Казани Яна Абдуллина. «Мы имеем право на личную жизнь. На купальники, пирсинг и татуировки. На хобби и увлечения», — написала она в Instagram.

Многие участницы в постах под фотографиями выразили свое отношение к ситуации.

«Женщина, в хорошей физической форме, в свои 38 лет закаляется. Какой сексуальный подтекст в этом? Какой вред это может нанести ученикам?

Опять же, повторюсь, но в телевизоре, порой, больше пошлости и откровений. Почему тогда родители не жалуются на это?», — пишет другая участница флешмоба.

«Я считаю, что каждая девушка может показывать свои данные. В этом нет ничего такого, неважно купальник это или нижнее белье- это куски одежды. И пусть в мою сторону полетят недовольные крики яжматерей и мужиков, которые считают это чем-то пошлым и из ряда вон выходящим. Мы живем в свободной стране. И, к счастью, на нас не могут надеть паранджу и запереть дома», — говорит еще одна участница.

«Если у вас свои тараканы на счёт обязанностей учителей — ограничьте СВОИМ детям контент в социальных сетях, вы же родители, ну! Потому что не важно кем я работаю сегодня и кем буду работать завтра, побывав в «шкуре» учителя я могу уверенно сказать, что вы задолбали учителей, не понимая, что чем заниматься ему в свободное время- это ЕГО личное дело. Запомните, учителя должны знать и классно рассказывать свой предмет, а не жить с оглядками «а что они опять обо мне подумают?» «, — написала другая.

Жительница Екатеринбурга присоединилась к флешмобу и написала, что увольняется из школы.

«"Прошу уволить меня по собственному желанию» — заявление с таким текстом вчера легло на стол директора. Жизнь приносит нам перемены, чаще всего кардинальные. Сменить место жительства, место работы. «Почему? Как вы могли? А как же дети?» Смогла, потому что работа в школе, кроме радости дарить знания, дарит ещё и разочарование в современной системе образования, в методике, в бюрократии, наконец, во взаимоотношениях с руководством, требующим сделать из ребенка дисциплинированного робота по ФГОС», — написала она на странице в Instagram.

К флешмобу также присоединились сотрудники алтайского телеканала «Катунь24», которые опубликовали фотографии с хештегом #учителятожелюди.

Мужчины тоже решили присоединиться к флешмобу, но в своей манере.

Напомним, что Татьяна Кувшинникова была вынуждена уволиться из школы из-за того, что кому-то из родителей не понравилось ее фото в купальнике. Женщина занимается моржеванием и выложила снимок на фоне льда в поддержку Универсиады. По этой причине у нее начались трения коллективе, а ее сына, учившегося в этой же 13-й школе, якобы затравили.

Министр образования Алтайского края Максим Костенко пригласил учительницу к себе на прием и заверил, что ведомство сможет подыскать ей достойную вакансию.

После появилась информация, что Татьяна Кувшинникова разработает и будет преподавать учителям правила поведения в социальных сетях.