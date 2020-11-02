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2 ноября
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Экономика

У клиентов крупного российского банка в ночь вдруг списалось по 6 тысяч рублей

Клиенты «Альфа-банка» утром 2 ноября увидели, что с их карт списалось 6 тыс. рублей, сообщил Life.ru.

Деньги.
Деньги.
СС0

Оказалось, что банк изменил тариф. Одна из клиенток рассказала, что получила такое сообщение: «У вас заканчивается срок действия карты Alfa-Miles. Мы ее больше не перевыпускаем, получите более выгодную карту Alfa Travel Premium».

Про комиссию в 6 тыс. рублей в сообщении не было ни слова, говорит женщина.

Аналогичные жалобы стали поступать от клиентов банка по всей стране. Причем если на карте были деньги, то указанная сумма списывалась, а если нет — счет уходил в минус.

Много жалоб поступило от зарплатных клиентов. Для них обслуживание карты всегда было бесплатным. Большинство клиентов не получили никаких уведомлений о списании вообще.

«Мы изменили комиссию за обслуживание Alfa-Miles в связи с тем, что не продаём эти карты с мая 2018-го — вместо нее предлагаем Alfa Travel с более выгодными условиями. Мы заранее уведомили клиентов, но, к сожалению, не все обратили внимание. Поэтому мы приняли решение отменить списание комиссии в ноябре. Мы вернем деньги клиентам», — сообщили в пресс-службе «Альфа-банка».

Чтобы комиссия не списалась через месяц снова, нужно закрыть карту Alfa-Miles.

Если банк не вернет деньги, то клиент имеет право обратиться в суд.

Ранее эксперт назвал валюту, в которой выгодно хранить сбережения в ноябре.

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