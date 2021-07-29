У россиян выросли реальные доходы

Реальные располагаемые доходы жителей России выросли на 6,8% в годовом выражении во втором квартале 2021 года, пишет РБК со ссылкой на доклад Росстата.

Реальные доходы населения во втором квартале 2021 года выросли к тому же периоду 2019 года на 6,8% после снижения на 3,7% в первой четверти года.

Рост во втором квартале был ожидаем, поскольку базой для сравнения стал второй квартал 2020 года, ставший низшей точкой падения доходов в первую волну пандемии.

По итогам первого полугодия 2021 года реальные располагаемые доходы повысились на 1,7% к тому же полугодию 2020 года.

Минэкономразвития ждет роста этого показателя на 3% в текущем году, отмечает издание.

Как ранее сообщал altapress.ru, по итогам пяти месяцев 2021 года средняя зарплата в Алтайском крае составила 30,6 тыс. рублей, но осталась самой низкой по Сибири.