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Экономика

У садовых товариществ появятся счета в банках, чтобы контролировать «группировки дачников»

Правления садовых и огородных товариществ предлагают наделить новыми полномочиями для открытия банковских счетов, пишет «Парламентская газета».

Орудие прогрессивного садовода – плоскорез, а не лопата.
Орудие прогрессивного садовода – плоскорез, а не лопата.
Анна Зайкова

Соответствующий законопроект депутаты Госдумы планируют рассмотреть во втором чтении на одном из заседаний на этой неделе.

«Согласно действующему законодательству, все взносы на нужды садового товарищества должны производиться гражданами, обладающими правом участия в нем, на расчетный счет соответствующего некоммерческого объединения. При этом, принятие решения об открытии или о закрытии банковского счета может быть принято сегодня исключительно общим собранием всех членов товарищества», — напоминает издание.

Авторов инициативы заинтересовал тот факт, что садоводство и огородничество в России носит сугубо сезонный характер.

В связи с этим, общие собрания членов товарищества организовать и провести достаточно сложно. Фактически, они проходят в подавляющем большинстве случаев поздней весной либо уже летом.

Барнаульский садовод вырастил картофель большого размера.
Барнаульский садовод вырастил картофель большого размера.
Анна Зайкова

Таким образом, правления садовых и огородных товариществ сталкиваются с тем, что невозможно собрать кворум.

В итоге нет возможности оперативно открывать или закрывать свои банковские счета. Поэтому необходимо дать право на такие операции правлению товарищества.

В пояснительной записке авторы инициативы отмечают, что закон позволит быстрее перевести все подобные некоммерческие организации на систему безналичных расчетов. При этом, как подчеркивают, это позволит контролировать дачников — чтобы не тратили средства на непрофильные цели.

Ранее сообщалось, что Госдума намерена пресечь нецелевое использование дров в российских деревнях.

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