У садовых товариществ появятся счета в банках, чтобы контролировать «группировки дачников»

Соответствующий законопроект депутаты Госдумы планируют рассмотреть во втором чтении на одном из заседаний на этой неделе.

«Согласно действующему законодательству, все взносы на нужды садового товарищества должны производиться гражданами, обладающими правом участия в нем, на расчетный счет соответствующего некоммерческого объединения. При этом, принятие решения об открытии или о закрытии банковского счета может быть принято сегодня исключительно общим собранием всех членов товарищества», — напоминает издание.