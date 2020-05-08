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Жизнь

Госдума намерена пресечь нецелевое использование дров в российских деревнях

Госдуме предложили рассмотреть передачу на региональный уровень контроля за целевым использованием древесины, заготавливаемой для личных, государственных или муниципальных нужд, пишет «Парламентская газета».

В преддверии Дня Победы ветераны получают бесплатные дрова.
В преддверии Дня Победы ветераны получают бесплатные дрова.
Фото Лилии Шуклиной, корреспондента газеты «Новая жизнь», Павловский район.

Соответствующий законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний весенней сессии.

Напомним, согласно Лесному кодексу, россияне вправе заготавливать древесину для отопления, возведения строений и иных собственных нужд.

Для этого граждане обязаны заключить договор купли-продажи лесных насаждений, в котором сказано, что заготовленная таком образом древесина не может отчуждаться или переходить от одного лица к другому иными способами.

«Вместе с тем законодательством РФ не урегулирован вопрос контроля за целевым использованием древесины, заготовленной гражданами, а также для обеспечения государственных или муниципальных нужд», — отмечают авторы инициативы.

Дрова.
Дрова.
СС0

Для этого авторы документа провели анализ правоприменительной практики, который показал огромную в рамках государства проблему — имеются многочисленные случаи нарушений принципа целевого использования древесины.

В связи с этим разработчики инициативы предложили передать контроль региональным органам власти и установить, что нарушение требований закона влечет ответственность в виде неустойки в соответствии с договором купли-продажи лесных насаждений.

По данным издания, в случае принятия законопроекта, изменения вступят в силу с 1 января 2021 года.

Напомним, ранее сотрудник ГИБДД в Алтайском крае получил взятку дровами. Как пример «нецелевого использования дров в особокрупном размере» — два груженых автомобиля.

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