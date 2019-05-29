У «Золота Курьи» появился новый хозяин, готовый отдать долги

Кузбасская компания «Прииск» купила «Золото Курьи» и 3 июня запустит в работу фабрику по переработке руды. Об этом «Интерфаксу» рассказал представить «Прииска» Илья Чернецов. Это поможет погасить накопившиеся задолженности проблемного предприятия.

Планируется, что за лето на фабрике переработают 75 тыс. тонн руды. Это около 50−60 кг золота.

«Счета („Золота Курьи“) пока арестованы. Поступившие денежные средства будут распределяться судебными приставами. В первую очередь погасим долги по зарплате, а потом соберемся с кредиторами (для урегулирования дела о банкротстве)», — заявил Чернецов.

С кредиторами будут заключены мировые соглашения, добавил он.

Сумму сделки по покупке «Золота Курьи» он не разгласил.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Прииск» зарегистрировано в Прокопьевске Кемеровской области в 2016 году. Оно занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.