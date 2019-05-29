У «Золота Курьи» появился новый хозяин, готовый отдать долги

Планируется, что за лето на фабрике переработают 75 тыс. тонн руды. Это около 50−60 кг золота.
«Счета („Золота Курьи“) пока арестованы. Поступившие денежные средства будут распределяться судебными приставами. В первую очередь погасим долги по зарплате, а потом соберемся с кредиторами (для урегулирования дела о банкротстве)», — заявил Чернецов.
С кредиторами будут заключены мировые соглашения, добавил он.
Сумму сделки по покупке «Золота Курьи» он не разгласил.
По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Прииск» зарегистрировано в Прокопьевске Кемеровской области в 2016 году. Оно занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.