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29 мая
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Экономика

У «Золота Курьи» появился новый хозяин, готовый отдать долги

Кузбасская компания «Прииск» купила «Золото Курьи» и 3 июня запустит в работу фабрику по переработке руды. Об этом «Интерфаксу» рассказал представить «Прииска» Илья Чернецов. Это поможет погасить накопившиеся задолженности проблемного предприятия.

Слитки золота.
Слитки золота.
открытые источники в интернете

Планируется, что за лето на фабрике переработают 75 тыс. тонн руды. Это около 50−60 кг золота.

«Счета („Золота Курьи“) пока арестованы. Поступившие денежные средства будут распределяться судебными приставами. В первую очередь погасим долги по зарплате, а потом соберемся с кредиторами (для урегулирования дела о банкротстве)», — заявил Чернецов.

С кредиторами будут заключены мировые соглашения, добавил он.

Сумму сделки по покупке «Золота Курьи» он не разгласил.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Прииск» зарегистрировано в Прокопьевске Кемеровской области в 2016 году. Оно занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами.

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