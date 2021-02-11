Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
12 февраля
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Экономика

Уборщица на удаленке. Названы самые высокооплачиваемые дистанционные вакансии

Россияне могут получать высокие зарплаты даже во время работы на удаленке, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

Компьютер.
Компьютер.
СС0

По данным аналитиков, одну из самых высоких зарплат на рынке предлагают строительные компании, которые ищут специалистов по тендерам.

«Сотрудник, в обязанности которого будет входить мониторинг торговых площадок, анализ аукционной документации и подготовка документов для участия в конкурсе, может рассчитывать на доход в 300 тысяч рублей», — отмечает агентство.

Golang-разработчик может ежемесячно получать от 150 тыс. рублей. Необходимо владение технологиями Docker и Kubernetes, опыт построения HA-архитектуры, а также широкий кругозор по технологиям и архитектурам.

Высокие зарплаты платят в IT-сфере. Программист javascript может рассчитывать на 200 тыс. рублей в месяц. Разработчикам мобильных приложений предлагают от 150 до 170 тысяч.

В рейтинг попала профессия детского психолога — специалисту с опытом работы от трех лет готовы платить до 160 тыс. рублей.

До 150 тыс. рублей в месяц может зарабатывать инженер-проектировщик профильного раздела с опытом работы.

В архитектурных бюро, работая удаленным дизайнером интерьеров, можно получать примерно 110 тыс. рублей.

Ранее жители Барнаула назвали сумму, которая им нужна каждый месяц для счастья.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость