Уборщица на удаленке. Названы самые высокооплачиваемые дистанционные вакансии

Россияне могут получать высокие зарплаты даже во время работы на удаленке, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру».

По данным аналитиков, одну из самых высоких зарплат на рынке предлагают строительные компании, которые ищут специалистов по тендерам.

«Сотрудник, в обязанности которого будет входить мониторинг торговых площадок, анализ аукционной документации и подготовка документов для участия в конкурсе, может рассчитывать на доход в 300 тысяч рублей», — отмечает агентство.

Golang-разработчик может ежемесячно получать от 150 тыс. рублей. Необходимо владение технологиями Docker и Kubernetes, опыт построения HA-архитектуры, а также широкий кругозор по технологиям и архитектурам.

Высокие зарплаты платят в IT-сфере. Программист javascript может рассчитывать на 200 тыс. рублей в месяц. Разработчикам мобильных приложений предлагают от 150 до 170 тысяч.

В рейтинг попала профессия детского психолога — специалисту с опытом работы от трех лет готовы платить до 160 тыс. рублей.

До 150 тыс. рублей в месяц может зарабатывать инженер-проектировщик профильного раздела с опытом работы.

В архитектурных бюро, работая удаленным дизайнером интерьеров, можно получать примерно 110 тыс. рублей.

Ранее жители Барнаула назвали сумму, которая им нужна каждый месяц для счастья.