Уборщица на удаленке. Названы самые высокооплачиваемые дистанционные вакансии

По данным аналитиков, одну из самых высоких зарплат на рынке предлагают строительные компании, которые ищут специалистов по тендерам.
«Сотрудник, в обязанности которого будет входить мониторинг торговых площадок, анализ аукционной документации и подготовка документов для участия в конкурсе, может рассчитывать на доход в 300 тысяч рублей», — отмечает агентство.
Golang-разработчик может ежемесячно получать от 150 тыс. рублей. Необходимо владение технологиями Docker и Kubernetes, опыт построения HA-архитектуры, а также широкий кругозор по технологиям и архитектурам.
Высокие зарплаты платят в IT-сфере. Программист javascript может рассчитывать на 200 тыс. рублей в месяц. Разработчикам мобильных приложений предлагают от 150 до 170 тысяч.
В рейтинг попала профессия детского психолога — специалисту с опытом работы от трех лет готовы платить до 160 тыс. рублей.
До 150 тыс. рублей в месяц может зарабатывать инженер-проектировщик профильного раздела с опытом работы.
В архитектурных бюро, работая удаленным дизайнером интерьеров, можно получать примерно 110 тыс. рублей.
Ранее жители Барнаула назвали сумму, которая им нужна каждый месяц для счастья.