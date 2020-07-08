Участковая политика. Барнаульский автовокзал устал судиться с краевыми чиновниками за перрон

10 июля в алтайском арбитраже состоится, возможно, последнее заседание по земельному спору между предприятием «Барнаульский автовокзал» и Алтайкрайимуществом. Дело «завязано» на участке перед зданием автовокзала. В случае неблагоприятного исхода «Барнаульскому автовокзалу» придется кардинально перестраивать всю логистику, что отразится на тысячах пассажиров.

Как стало известно altapress.ru, несколько дней назад руководитель компании «Барнаульский автовокзал» Алексей Богданов попросил главу краевого имущественного управления Елену Зинкову непременно встретиться до 10 июля, чтобы попробовать урегулировать затянувшуюся тяжбу. Примечательно, что мысль о таком «примирении» сторонам подал сам арбитражный суд.

Отказ по разным основаниям

Редакция уже подробно сообщала, как Алтайкрайимущество отказало предприятию в продлении права аренды земельного участка, расположенного перед зданием автовокзала. Он несколько лет назад был оборудован под площадку для прибывающих автобусов и высадку пассажиров.

Это, казалось бы, логичное и правильное с точки зрения безопасности решение почему-то перестало устраивать Алтайкрайимущество.

Барнаульский автовокзал и привокзальный рынок. yandex.ru/maps

Из материалов арбитражного дела, которое рассматривается уже 11 месяцев, видно, что имущественное управление по-разному формулировало причины отказа «Барнаульскому автовокзалу» в дальнейшем предоставлении участка в аренду без торгов.

Пока, по наблюдениям altapress.ru, течение арбитражного дела «несет» транспортное предприятие к проигрышу в первой инстанции. И произойти это может уже на заседании 10 июля.

В случае поражения борьба компании за участок продолжится в апелляции. Но при худшем для «Барнаульского автовокзала» раскладе Богданову придется вернуться к старой схеме, когда и посадка, и высадка пассажиров осуществлялись на единой площадке (той, которая за зданием вокзала — прим. altapress.ru).

Автовокзал. Altapress.ru

Письма наверх

Алексей Богданов, руководитель «Барнаульского автовокзала», 22 июня направил обращения губернатору Виктору Томенко и главе регионального Роспотребназдора Ирине Пащенко.

В письме Пащенко предприниматель попросил ее лично «осуществить выход на автовокзал по обследованию площадки». У губернатора же Богданов ожидал заручиться поддержкой в связи с тем, что «автовокзал является объектом повышенной антитеррористической защищенности, а ныне — объектом повышенного риска распространения COVID-19».

«Использование нами указанного участка позволяет разводить отъезжающие пассажиропотоки от прибывающих в наш город, — написал Алексей Богданов Виктору Томенко. — Казалось бы, эти факты не требуют специальных познаний для понимания их должностными лицами, сопричастными ныне к разрешению нашей проблемы».

Однако именно со стороны этих лиц, указал Богданов, оказывается «скоординированное сопротивление».

Алексей Богданов , директор Барнаульского автовокзала. Анна Зайкова , altapress.ru.

Напомним, глава края обладает возможностью предоставлять без торгов земельные участки в аренду для размещения объектов регионального значения.

Еще одно важное письмо Алексей Богданов отправил в первых числах июля — в адрес начальника Алтайкрайимущества Елены Зинковой.

В нем Богданов напомнил, что по итогам заседания в арбитраже 25 июня «судом было предложено встретиться сторонам для внесудебного урегулирования спора, что в свою очередь позволит нам отозвать иск».

Провести встречу всех заинтересованных сторон директор предприятия «Барнаульский автовокзал» попросил до даты следующего судебного заседания — 10 июля 2020 года.

Реакция Елены Зинковой на момент подготовки материала известна не была.

Елена Зинкова. Altairegion22.ru

Причем тут COVID?

В материалы арбитражного дела в июне было предоставлено заключение специалистов «Союза технических экспертов Сибири». Предметно изучив спорный участок, эксперты сделали о нем несколько выводов. Один из них напрямую касается актуальнейшей сегодня темы эпидемиологической безопасности.

А именно: территория, используемая для безопасного подвоза и высадки граждан из автобусов междугороднего сообщения, необходима также «для минимизации распространения инфекционных заболеваний среди пассажиров», что «особо актуально в связи с угрозой новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)».

Этот вывод «Союз технических экспертов Сибири» закрепил ссылками на несколько федеральных законов, постановления главного государственного санитарного врача России, а также на Указ президента РФ № 239 от 2 апреля 2020 года, «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения…».

Водитель автобуса. Дмитрий Лямзин

В 2019 году услугами «Барнаульского автовокзала» ежемесячно пользовались в среднем около 100 тыс. человек. В «коронавирусном» апреле их было в три раза меньше — 31,8 тыс. человек.

7 июля официально было объявлено, что за предыдущие сутки в Алтайском крае выявлено рекордное число заражений COVID-2019 — 171. Это почти в три раза больше, чем месяц назад — 7 июня. И сейчас никто не удивится действиям властей по возврату «изолирующих санкций» и полному закрытию общественных мест.

Изменятся ли на этом фоне амбиции Алтайкрайимущества в отношении перрона высадки пассажиров, станет известно 10 июля.