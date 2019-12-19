Битва за «ворота города»: как спор Барнаульского автовокзала и Главимущества может отразиться на пассажирах

Барнаульскому автовокзалу отказали в аренде участка привокзальной площади. Эту территорию используют для высадки людей из междугородних автобусов, на спорном участке также расположена парковка. Представители транспортного предприятия считают отказ незаконным и обратились в Арбитражный суд Алтайского края. Altapress.ru разбирался в ситуации и выяснил, как это может отразиться на деятельности компании и комфорте пассажиров.

Краткое содержание

Бесхозная территория

Строительство Барнаульского автовокзала закончили в 1983 году. В то время его территория превышала один гектар. Однако площадь перед фасадом всегда являлась муниципальной землей и не принадлежала предприятию.

Алексей Богданов,

директор Барнаульского автовокзала:

Эта территория была головной болью районных и городских властей, не знали, что с ней делать. Сначала там была грязная клумба, полуразваленные скамейки и стояли бабушки с торговлей. Постоянно проводили совещания и думали, как поступать. Говорили, что привокзальная площадь — «ворота города», но никто ничего не делал, чтобы привести их в порядок.

В 2011 после теракта в московском аэропорту Домодедово в закон «О транспортной безопасности» внесли поправки. По словам Алексея Богданова, вокзалы отнесли к объектам повышенной опасности с точки зрения возможных террористических актов.

Алексей Богданов , директор Барнаульского автовокзала. Анна Зайкова , altapress.ru.

В связи с этим возник вопрос разделения площадок для высадки и посадки пассажиров. Места не хватало и руководство предприятия обратилось к Главимуществу как у уполномоченному органу.

В итоге участок прилегающей территории, привокзальную площадь, решили на 5 лет передать предприятию. Договор заключили в 2012 году. Представители автовокзала отметили, что выполнение антитеррористических мероприятий до сих пор остается актуальным. Это подтверждается запланированным совещанием у губернатора Алтайского края.

«В общем-то мы убили двух зайцев. Во-первых выполнили требования транспортный безопасности, разделив потоки. А, во вторых, повысили культуру обслуживания, люди не стали метаться и встречать пассажиров на автовокзале. Теперь все происходит в одном месте: компактно и удобно», — отметил директор Барнаульского автовокзала.

Он добавил, что также привели в порядок территорию, общая площадь которой около 60 соток. В благоустройство вложили более 6 млн рублей, на территории появилась парковка, автобусам стало проще и безопаснее совершать маневры.

Барнаульский автовокзал. Олег Богданов

Говоря о стоянке, Богданов пояснил, что она в первую очередь предназначена для автомобилистов, встречающих пассажиров. В ее строительство вложили много средств.

Также на участке установили металлические направляющие, которые, по словам Алексея Богданова, являются элементами дорожной инфраструктуры. Они улучшают безопасность и служат исключительно для регулирования и разделения пешеходных и транспортных потоков пассажиров, направляющихся к вокзалам.

В непростой ситуации

Срок аренды участка закончился 17 декабря 2017 года. Алексей Богданов рассказал, что сначала им обещали, что договор продлят, к такому же выводу пришли и на совещании у мэра города.

«Вскоре председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города написал нам разрешение о продлении договора аренды на три года. Мы похлопали в ладоши и пошли за договором. А буквально через месяц этот же человек отозвал свое распоряжении», — вспоминает директор Барнаульского автовокзала.

Междугородный автобус у барнаульского автовокзала fotobus.ru

По его словам, вскоре сказали, что предприятие незаконно использует землю и сослались на очередные причины, которые, по мнению Богданова, не имеют объективной основы. В связи с этим спор перешел в Арбитражный суд Алтайского края.

Предприятие оказалось в непростой ситуации: с одной стороны, договор фактически продлен, так как обе стороны его исполняют, но с другой, юридически он никак не оформлен.

«Вопрос о долгосрочной аренде не ясен до сих пор. Никто не может взять ответственность и принять какое-то решение», — говорит Алексей Богданов.

Причины отказа

Представители Барнаульского автовокзала обратились в Главное управление имущественных отношений Алтайского края с просьбой о предоставлении земельного участка в аренду без проведения торгов. Но получили отказ и в настоящее время вынуждены разрешать спор в суде.

Барнаульский автовокзал. Олег Богданов

По словам директора Барнаульского автовокзала, в письме в качестве причины такого решения ведомство указало, что «вид объекта не соответствует его техническим характеристикам…» и виду разрешенного использования — «подъездные дороги, проезды, пункты охраны правопорядка».

Геннадий Гаврилин, кандидат юридических наук, адвокат, представляющий интересы автовокзала, рассказал, что в судебном заседании Главимущество сослалось уже на новое основание, что якобы не была подана заявка на предоставление земельного участка.

И это несмотря на то, что территория уже находится в аренде семь лет, а, следовательно, весь пакет необходимых документов имеется. Но во избежание формального отказа бумаги предоставили в ведомство повторно.

Геннадий Гаврилин,

адвокат:

Я расцениваю это как продолжающийся поиск новых оснований для отказа. На протяжении многих месяцев управление уклонялось от пролонгации договора аренды, заключенного с 2012 года. При том, что своими конклюдентными действиями стороны исполняли обязательства. Барнаульский автовокзал выплачивал арендную плату, главное управление имущественных отношений не требовало к возврату земельный участок.

Барнаульский автовокзал и привокзальный рынок. yandex.ru/maps

Алексей Богданов рассказывает, что не знает, откуда появилась такая инерция и почему решение об аренде не приняли до сих пор, ведь раньше говорили, что земля останется за автовокзалом, а договор продлят. Предприятию не хватает площадей и в случае отказа в предоставлении участка возникнет немало проблем как для предприятия, так и для пассажиров.

Алексей Богданов,

директор Барнаульского автовокзала:

Мы понимаем ответственность и не хотим нарушать устойчивую работу автовокзала. В случае отказа сложности возникнут как у нас, так и у пассажиров. Сейчас это терминал: место, где люди пересаживаются с одного вида транспорта на другой. Что в будущем может появиться на привокзальной площади, не знаю.

Почему решение считают незаконным

Представители автовокзала утверждают, что бездействие ведомства по оформлению нового договора аренда является незаконным. По их данным, фактическое использование участка полностью соответствует его техническим характеристикам, присущим земельным участкам общего пользования.

На Барнаульском автовокзале. Анна Зайкова , altapress.ru.

В своем иске (документ есть в распоряжении редакции) Алексей Богданов отметил, что участок используют исключительно по его предназначению, как подъездную площадку к автовокзалу, устройству прохода ко всем объектам социальной и транспортной инфраструктуры, находящихся на территории кадастрового квартала.

Кроме того, обеспечивают охрану правопорядка и проведение антитеррористических мероприятий в границах участка и красных линий в районе здания автовокзала.

«Отказ в предоставлении земельного участка затрудняет и делает невозможной нормальную работу Барнаульского автовокзала, имеющего региональное значение. Земельный участок был, есть и остается местом общего пользования и, кроме того, отвечает требованиям охраны правопорядка. Используется как подъездная (сквозная) дорога к авто и железнодорожному вокзалу», — сказано в заявлении Алексея Богданова.

В исковом заявлении также написано, что с течением времени габариты междугородних автобусов изменились. И на этом участке они могут выполнять маневры безопасно. В предприятии уверены, что привокзальная площадь представляет собой технологическое звено в едином процессе обслуживания пассажиропотока.

Арбитражный суд Алтайского края. Altapress.ru

«Отказ в предоставлении участка повлечет за собой также невозможность нормального функционирования автобусов междугородного сообщения, что не может не повлечь наступление негативных процессов по автоперевозкам пассажиров иных субъектов Российской Федерации», — значится в иске.

Алексей Богданов также указал в заявлении, что даже если сделать въезд с другой стороны, это не обеспечит нормальную работу автовокзала. Прилегающая территория застроена многоэтажными домами, расширить подъездные пути невозможно.

Что будет дальше

Директор Барнаульского автовокзала отметил, что они не будут останавливаться и продолжат борьбу за этот участок. Судебное разбирательство назначено на 24 декабря.

В качестве доказательств суд могут попросить о назначении экспертизы в подтверждение заявленных требований. (Использование земельного участка по целям его предназначения).