Участники нацпроекта «Производительность труда» могут повысить компетенции в рационализаторской деятельности

Автономная некоммерческая организация «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» в рамках национального проекта «Производительность труда» продолжает набор на образовательные мероприятия, направленные на формирование движения рационализаторов из числа работников предприятий-участников национального проекта, в том числе студентов образовательных организаций.

Рабочие на производстве. Фото: ru.freepik.com, автор serhii_bobyk.