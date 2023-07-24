Участники нацпроекта «Производительность труда» могут повысить компетенции в рационализаторской деятельности

Для предприятий-участников нацпроекта предлагаются следующие образовательные мероприятия для обучения и вовлечения работников в движение рационализаторов:
- Программа «Рационализатор» (очная проектно-аналитическая сессия или дистанционная мастерская) — обучение рационализаторской деятельности, подтверждение компетенции рационализатора и прохождение сертификации;
- Ускоренный курс «Введение в рационализаторство» (дистанционный семинар или видеокурс) ознакомление с основными понятиями и подходами к рационализаторству;
- «Марафон рационализаторства» (дистанционные видеокурс) ознакомление с культурой и лучшими практиками рационализаторской деятельности на предприятиях – участниках национального проекта;
- Курс «Введение в ТРИЗ» (дистанционный видеокурс) ознакомление с теорией решения изобретательских задач, применяемой в рационализаторской деятельности.
С более подробной информацией о направлениях обучения можно ознакомиться по ссылке.
В случае заинтересованности предприятиям рекомендуется провести регистрацию в личном кабинете на образовательной платформе Агентства в срок до 28 июля.
К слову, Агентство было создано в 2020 году в соответствии поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина. Оно является функциональным преемником Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Pоссия)». С 2021 года ряд механизмов поддержки Агентства включен в национальный проект «Производительность труда».
СПРАВКА
Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.
Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).
Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.