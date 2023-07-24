24 июля
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Экономика

Участники нацпроекта «Производительность труда» могут повысить компетенции в рационализаторской деятельности

Автономная некоммерческая организация «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)» в рамках национального проекта «Производительность труда» продолжает набор на образовательные мероприятия, направленные на формирование движения рационализаторов из числа работников предприятий-участников национального проекта, в том числе студентов образовательных организаций.

Рабочие на производстве.
Рабочие на производстве.
Фото: ru.freepik.com, автор serhii_bobyk.

Для предприятий-участников нацпроекта предлагаются следующие образовательные мероприятия для обучения и вовлечения работников в движение рационализаторов:

  • Программа «Рационализатор» (очная проектно-аналитическая сессия или дистанционная мастерская) — обучение рационализаторской деятельности, подтверждение компетенции рационализатора и прохождение сертификации;
  • Ускоренный курс «Введение в рационализаторство» (дистанционный семинар или видеокурс) ознакомление с основными понятиями и подходами к рационализаторству;
  • «Марафон рационализаторства» (дистанционные видеокурс) ознакомление с культурой и лучшими практиками рационализаторской деятельности на предприятиях – участниках национального проекта;
  • Курс «Введение в ТРИЗ» (дистанционный видеокурс) ознакомление с теорией решения изобретательских задач, применяемой в рационализаторской деятельности.

С более подробной информацией о направлениях обучения можно ознакомиться по ссылке.

В случае заинтересованности предприятиям рекомендуется провести регистрацию в личном кабинете на образовательной платформе Агентства в срок до 28 июля.

К слову, Агентство было создано в 2020 году в соответствии поручением Президента Российской Федерации Владимира Путина. Оно является функциональным преемником Союза «Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Pоссия)». С 2021 года ряд механизмов поддержки Агентства включен в национальный проект «Производительность труда».

СПРАВКА

Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики.

Принять участие в национальном проекте могут компании с объемом годовой выручки от 400 млн. рублей, относящиеся к базовым несырьевым отраслям экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля).

Подать соответствующую заявку можно на сайте производительность.рф, а также обратившись в Минэкономразвития Алтайского края по телефонам: (3852) 20-65-39, 20-65-56 или электронной почте: innov@alregn.ru.

  • Новости компаний

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость