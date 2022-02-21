Уехавший в Сочи барнаульский предприниматель рассказал об оставшемся в Сибири бизнесе

Дмитрий Иванов,
основатель сети ресторанов быстрого питания «Грильница»:
Мне очень часто задают вопрос, почему в вашей сети пока всего 42 заведения, хотя могло быть 100−150. Я отвечаю, что знаю много бизнесменов, которые развиваются по России, которые имеют и по 200 заведений, и их оборот не превышает 1 млрд в год. Это не сопоставимо с нашими объемами — мы перевалили за 2 млрд рублей. Хочу сказать, что у каждого свой путь, своя бизнес-модель. У нас большие полноценные рестораны с четырьмя кухнями с доставкой и розницей. Есть усеченные форматы. И мы идем своим путем, не смотря ни на кого.
По словам Дмитрия Иванова, в 2022 году «Грильница» намерена продать 30 франшиз и открыть 22 заведения. Планируемый оборот торговли должен составить 3 млрд рублей, отметил бизнесмен.
Дмитрий Иванов,
основатель сети ресторанов быстрого питания «Грильница»:
Мы работаем так — стараемся делать все красиво и качественно. Ребята, молодые бизнесмены, делайте все так, как вы чувствуете.
Куда переехал предприниматель
В 2021 году там же в Instagram Дмитрий Иванов рассказал, что вместе со своей семьей переехал жить в Сочи, где до этого приобрел недвижимость.
«В этот город я влюбляюсь все сильнее и сильнее. 50 процентов времени я буду проводить здесь, 50 процентов — в Барнауле и Новосибирске», — поделился он впечатлениями в августе прошлого года.
По словам предпринимателя, Сочи удобен транспортной доступностью до Москвы и городов центральной части России, где у компании есть свои задачи.