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Экономика

Уехавший в Сочи барнаульский предприниматель рассказал об оставшемся в Сибири бизнесе

В 2021 году оборот торговли сети фастфудов «Грильница» превысил 2 млрд рублей. Об этом у себя в Instagram сообщил основатель бизнеса Дмитрий Иванов. По его словам, этого показателя удалось достичь при имеющемся относительно небольшом количестве ресторанов.

Дмитрий Иванов на открытии нового ресторана "Грильница".
Дмитрий Иванов на открытии нового ресторана "Грильница".
Анна Зайкова.

Дмитрий Иванов,
основатель сети ресторанов быстрого питания «Грильница»:

Мне очень часто задают вопрос, почему в вашей сети пока всего 42 заведения, хотя могло быть 100−150. Я отвечаю, что знаю много бизнесменов, которые развиваются по России, которые имеют и по 200 заведений, и их оборот не превышает 1 млрд в год. Это не сопоставимо с нашими объемами — мы перевалили за 2 млрд рублей. Хочу сказать, что у каждого свой путь, своя бизнес-модель. У нас большие полноценные рестораны с четырьмя кухнями с доставкой и розницей. Есть усеченные форматы. И мы идем своим путем, не смотря ни на кого.

По словам Дмитрия Иванова, в 2022 году «Грильница» намерена продать 30 франшиз и открыть 22 заведения. Планируемый оборот торговли должен составить 3 млрд рублей, отметил бизнесмен.

&quot;Грильница&quot; на Комсомольском проспекте.
«Грильница» на Комсомольском проспекте.
altapress.ru

Дмитрий Иванов,
основатель сети ресторанов быстрого питания «Грильница»:

Мы работаем так — стараемся делать все красиво и качественно. Ребята, молодые бизнесмены, делайте все так, как вы чувствуете.

Куда переехал предприниматель

В 2021 году там же в Instagram Дмитрий Иванов рассказал, что вместе со своей семьей переехал жить в Сочи, где до этого приобрел недвижимость.

«В этот город я влюбляюсь все сильнее и сильнее. 50 процентов времени я буду проводить здесь, 50 процентов — в Барнауле и Новосибирске», — поделился он впечатлениями в августе прошлого года.

По словам предпринимателя, Сочи удобен транспортной доступностью до Москвы и городов центральной части России, где у компании есть свои задачи.

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