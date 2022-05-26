Укрепление рубля на валютном рынке объяснил аналитик

Россия продолжает экспортировать за рубеж большой объем сырьевых товаров, которые не попали под санкции, рассказал эксперт. При этом цены на сырье на сегодня очень высокие, что сохраняет приток валюты из-за рубежа на существенном уровне, даже несмотря на дисконты при продаже.

Эксперт также отметил влияние вводимых Центробанком России ограничений и санкций Запада.

По словам аналитика, эти факторы многократно сократили «функционал» доллара и евро.

Он подчеркнул — этими валютами в настоящее время сложно рассчитаться, их невозможно вывести в крупных объемах, а для компаний их рискованно инвестировать в другие страны, пишет Lenta.ru.

«Ставки по валютным депозитам находятся намного ниже долларовой инфляции, что резко снизило спрос на доллары и евро в стране», — сказал он.

Курс

24 мая, по итогам торгов на Мосбирже. рубль вырос к доллару до уровня 56,8 рубля, евро снизился до 58,55 рубля. На торгах 25 мая доллар и евро подскочили на 1,5 рубля каждый, нивелировав почти все падение среды: доллар рос почти до 58 рублей, евро — до 59,38 рубля.

Ранее эксперт рассказал, чем опасно укрепление рубля.