11 апреля
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Экономика

«Упадет» или нет. Что, как и почему может укрепить курс рубля

Что и почему поможет укрепить рубль, рассказал доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Аяз Алиев.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0
1
Что не влияет на курс рубля?

На курс рубля не оказывают значительного влияния санкции Европы, заявил Алиев агентству «Прайм».

2
А что укрепит курс рубля?

По словам Аяза Алиева, нацвалюта укрепится, если Европа начнет платить за газ рублями.

Газ.
Газ.
Источник: СС0

«Укрепление рубля происходит не потому, что страны ЕС не могут договориться о новых санкциях, а потому, что введены меры по обязательной продаже 80% валютной выручки экспортерам, действует ограничение на свободную покупку валюты, перевод оплаты газа на рубли, а также профицит торгового баланса», — подчеркнул доцент РЭУ имени Плеханова.

3
Насколько сильно может укрепиться рубль?

Алиев подчеркнул, что чем больше стран согласятся платить за газ в рублях, тем сильнее укрепится валюта России.

4
Где уже готовы платить за газ рублями?

Платить за газ в рублях согласилась Венгрия.

Деньги.
Деньги.
Pixabay.com
5
Как оплату газа переведут в рубли?

Пока точной информации об этом нет. Идут обсуждения, как технически произойдет переход к новой системе оплаты.

Подробнее о ситуации с нацвалютой — в нашем материале «Курс рубля укрепляется. Что это значит, что будет с валютой и где ее взять, если очень надо?»

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