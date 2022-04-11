«Упадет» или нет. Что, как и почему может укрепить курс рубля

На курс рубля не оказывают значительного влияния санкции Европы, заявил Алиев агентству «Прайм».
По словам Аяза Алиева, нацвалюта укрепится, если Европа начнет платить за газ рублями.
«Укрепление рубля происходит не потому, что страны ЕС не могут договориться о новых санкциях, а потому, что введены меры по обязательной продаже 80% валютной выручки экспортерам, действует ограничение на свободную покупку валюты, перевод оплаты газа на рубли, а также профицит торгового баланса», — подчеркнул доцент РЭУ имени Плеханова.
Алиев подчеркнул, что чем больше стран согласятся платить за газ в рублях, тем сильнее укрепится валюта России.
Платить за газ в рублях согласилась Венгрия.
Пока точной информации об этом нет. Идут обсуждения, как технически произойдет переход к новой системе оплаты.
Подробнее о ситуации с нацвалютой — в нашем материале «Курс рубля укрепляется. Что это значит, что будет с валютой и где ее взять, если очень надо?»