«Упадет» или нет. Что, как и почему может укрепить курс рубля

Что и почему поможет укрепить рубль, рассказал доцент кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Плеханова Аяз Алиев.

1 Что не влияет на курс рубля? На курс рубля не оказывают значительного влияния санкции Европы, заявил Алиев агентству «Прайм».

2 А что укрепит курс рубля? По словам Аяза Алиева, нацвалюта укрепится, если Европа начнет платить за газ рублями. Газ. Источник: СС0 «Укрепление рубля происходит не потому, что страны ЕС не могут договориться о новых санкциях, а потому, что введены меры по обязательной продаже 80% валютной выручки экспортерам, действует ограничение на свободную покупку валюты, перевод оплаты газа на рубли, а также профицит торгового баланса», — подчеркнул доцент РЭУ имени Плеханова.

3 Насколько сильно может укрепиться рубль? Алиев подчеркнул, что чем больше стран согласятся платить за газ в рублях, тем сильнее укрепится валюта России.

4 Где уже готовы платить за газ рублями? Платить за газ в рублях согласилась Венгрия. Деньги. Pixabay.com

5 Как оплату газа переведут в рубли? Пока точной информации об этом нет. Идут обсуждения, как технически произойдет переход к новой системе оплаты.

Подробнее о ситуации с нацвалютой — в нашем материале «Курс рубля укрепляется. Что это значит, что будет с валютой и где ее взять, если очень надо?»