Урезали зарплату на оборонном заводе, где делают систему наведения для «наших Искандеров»

Обращение к губернатору Новосибирской области Андрею Травникову и мэру Новосибирска Анатолию Локтю написали работники «Научно-исследовательского института электронных приборов» (НИИЭП).
На заводе, который входит в структуру «Ростеха», занимаются, к примеру, изготовлением системы наведения для «Искандера-М».
«Объем работы значительно уменьшился — практически работы нет. Выплаты срезали. Заработная плата уменьшилась в 2−3 раза, и даже доплату в размере 1000 рублей отменили», — говорится в обращении.
Работники завода связывают «депрессию» с новым руководством. По их словам, при прежнем начальнике проблем с зарплатой не было.
«С приходом нового генерального директора резко ухудшился нормальный климат в коллективе <…> Такое положение приводит к оттоку квалифицированных кадров, уменьшению молодых специалистов», — отметили сотрудники предприятия.
По мнению заводчан, новая команда руководителей «пришла с целью разрушить». Также подчеркнули, что начальство не желает встречаться с обычными работниками.
Ранее в Новосибирске на другом крупном заводе нашли деньги для зарплат только после того, как ситуацию взял на контроль глава СК России Александр Бастрыкин.