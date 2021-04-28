После вмешательства Бастрыкина на крупнейшем новосибирском заводе нашли деньги для зарплат

С 1 апреля объявили об увольнении 325 работников «Тяжстанкогидропресса» из 490, работавших там по данным на конец 2020 года.
«В связи с обращением депутата Госдумы Веры Ганзя о ситуации с банкротством на „Тяжстанкогидропрессе“, а также задолженностью по зарплате перед работниками <…> Бастрыкин поручил оперативно возбудить уголовное дело и добиться реальной помощи людям в рамках расследования уголовного дела», — рассказали в СК.
Дело возбудили по факту «полной невыплаты свыше двух месяцев зарплаты и иных установленных законом выплат, совершенной из корыстной и иной личной заинтересованности».
В СК подчеркнули, что деньги у предприятия были, но их расходовали на иные цели. В итоге задолженность перед сотрудниками превысила 17 млн рублей.
Примечательно, что к моменту возбуждения дела руководство завода оперативно погасило часть задолженности в размере 11,2 млн рублей.
Ранее Бастрыкин поставил на личный контроль дело о развале дома в Барнауле и вопрос о переселении жителей аварийных домов.
«Тяжстанкогидропресс» — один из крупнейших заводов в России по производству гидравлических прессов, металлообрабатывающих станков, насосов и другого промышленного оборудования.
Мажоритарным акционером предприятия (75% акций) является ООО «Сервисный металлоцентр Стиллайн», признанный банкротом в феврале 2021 года.