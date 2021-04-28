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Жизнь

После вмешательства Бастрыкина на крупнейшем новосибирском заводе нашли деньги для зарплат

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с ситуацией на заводе «Тяжстанкогидропресс», сообщает ведомство.

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.
sledcom.ru

С 1 апреля объявили об увольнении 325 работников «Тяжстанкогидропресса» из 490, работавших там по данным на конец 2020 года.

«В связи с обращением депутата Госдумы Веры Ганзя о ситуации с банкротством на „Тяжстанкогидропрессе“, а также задолженностью по зарплате перед работниками <…> Бастрыкин поручил оперативно возбудить уголовное дело и добиться реальной помощи людям в рамках расследования уголовного дела», — рассказали в СК.

Дело возбудили по факту «полной невыплаты свыше двух месяцев зарплаты и иных установленных законом выплат, совершенной из корыстной и иной личной заинтересованности».

В СК подчеркнули, что деньги у предприятия были, но их расходовали на иные цели. В итоге задолженность перед сотрудниками превысила 17 млн рублей.

Примечательно, что к моменту возбуждения дела руководство завода оперативно погасило часть задолженности в размере 11,2 млн рублей.

Ранее Бастрыкин поставил на личный контроль дело о развале дома в Барнауле и вопрос о переселении жителей аварийных домов.

«Тяжстанкогидропресс» — один из крупнейших заводов в России по производству гидравлических прессов, металлообрабатывающих станков, насосов и другого промышленного оборудования.

Мажоритарным акционером предприятия (75% акций) является ООО «Сервисный металлоцентр Стиллайн», признанный банкротом в феврале 2021 года.

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