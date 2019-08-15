Урожай зерновых в России будет существенно ниже прошлогоднего

Около 15 регионов России уже ввели чрезвычайную ситуацию в связи с неблагоприятными погодными условиями и плохим прогнозом на урожай зерновых. Их примеру могут последовать еще несколько субъектов РФ, в том числе Алтайский край. Первоначальный прогноз Минсельхоза по сбору зерновых в 2019 году (118 млн тонн) может быть понижен на 5−7%.

Вице-губернатор Алтайского края Александр Лукьянов в комментарии для lenta.ru сообщил, что «некоторые хозяйства ожидают десятикратного снижения урожая пшеницы». В первую очередь это связано с жаркой и засушливой погодой в степной зоне края. Как сообщал ранее altapress.ru в части наиболее пострадавших районов края может быть введен режим ЧС.

Аграрии в ряде других регионов России страдают не только от засухи, но и от дождей. Например, в Удмуртии из-за постоянных ливней ожидают снижение валового сбора зерна на 10−12%. При этом качество зерна в центральной части России, по прогнозам, значительно ухудшится.

Руководители сельхозпредприятий и фермеры пострадавших регионов рассчитывают, что на федеральном или местном уровне будет положительно решен вопрос о компенсации убытков и отсрочке по погашению банковских кредитов. Но для этого региону необходимо ввести соответствующий режим ЧС. Планирует ли это сделать губернатор Алтайского края Виктор Томенко, пока неизвестно.