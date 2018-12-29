Уроженец Алтайского края организовал «кремлевский корпоратив»

Контракт на обслуживание новогоднего приема в Кремле в этом году достался компании ОО, говорится в опубликованном на сайте госзакупок договоре. Владелец компании — 22-летний уроженец Алтайского края Данил Аксютин, студент Российского технологического университета в Москве — создал ее в мае этого года с уставным капиталом 30 тыс. рублей. До этого он продавал в интернете копии брендовых мужских сумок, сообщает «Русская служба Би-би-си».

Сама компания зарегистрирована по «массовому» адресу: согласно сведениям ФНС, там зарегистрировано еще 80 юрлиц, пишет РБК.

За время своей работы ООО «МСК» получило три госконтракта на 35,68 млн рублей: два — от Управления делами президента, один — от ФГБУ «Комбинат питания «Кремлевский». Кроме новогоднего приема, компания также обслуживала торжественное мероприятие ко Дню героев Отечества 7 декабря.

По официальной информации, закупка обошлась в 2,5 млн руб. Она была объявлена 7 декабря, а контракт заключили 17 декабря, пишет «Росбалт».

Всего Управление делами президента (УДП) на новогодний прием потратило 13,1 млн руб.

Пресс-секретарь УДП Елена Крылова заверила, что закупки, касающиеся деятельности Управделами президента, проходят в соответствии с действующим законодательством. При этом она оставила без комментариев выбор компании ООО «МСК» как единственного исполнителя закупки.

Управление делами президента с 2012 года выбирало в качестве единственного поставщика для организации питания во время протокольных визитов высших лиц разных государств и торжественных приемов компанию «кремлевского повара» — так называют его в СМИ — Пригожина.

Тем не менее, журналисты не исключают, что «МСК» все-таки может быть связана с Пригожиным. ВВС обратило внимание, на то, что в контрактах «МСК» с управделами президента в качестве контактного указан один и тот же электронный адрес в почтовом сервисе Mail.ru. «В качестве резервных адресов для восстановления пароля к этой почте указаны два корпоративных электронных адреса в домене concord-moscow.ru», — говорится в статье ВВС. Правда, сейчас, уточняет ВВС, система не показывает резервные адреса.