Усилить контроль за внесением наличных в банкоматы призвал ЦБ

ЦБ призвал банки усилить контроль за внесением наличных в банкоматах и терминалах, поскольку такие операции используются мошенниками, сообщает РБК .

Антифрод-процедуры уже сейчас работают со стороны банка-получателя. Однако мошенники используют схемы, провоцирующие потенциальных потерпевших вносить наличные через терминалы.

Банк России отметил, что измененная система противодействия мошенничеству будет применяться «ко всем входящим платежам, включая переводы через терминалы».

Ранее о намерении изменить механизм возврата по мошенническим платежам заявляла председатель ЦБ Эльвира Набиуллина, пишет bfm.ru. По ее словам, сейчас правоохранительные органы «вынуждены тратить по два-три месяца на получение необходимой информации о счетах», в то время как центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки ЦБ получает такие сведения сразу после жалобы клиента банку.

Между тем данные о состоянии банковских счетов россиян могут попасть к злоумышленникам через микрофинансовые организации и онлайн-магазины. По словам специалиста по кибербезопасности Григория Пащенко, крупные банки в последнее время усилили контроль за безопасностью и утечки у них происходят редко.