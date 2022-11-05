Усилить роль государства в инвестиционной сфере потребовал глава минэкономразвития

По словам Решетникова, сейчас росту инвестиций препятствует снижение прибыли компания и падение интереса экспортеров к капитальным вложениям.
Поэтому, считает он, государство должно взять на себя роль «инвестора последней инстанции».
«Ответом на <…> вызовы должно стать усиление государства «как последней инстанции», — сказал глава минэкономразвития.
Речь идет о государственных вложениях и обеспечении ключевых инвестпроектов инфраструктурой.
Кроме того, нужно снизить неопределенность и риски частных инвесторов, заявил Решетников. Это предстоит сделать с учетом «достаточно напряженного бюджета», — добавил министр.
Хватит ли угля на отопительный сезон Алтайскому краю, ранее объяснил глава минстроя.