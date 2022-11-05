5 ноября
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Экономика

Усилить роль государства в инвестиционной сфере потребовал глава минэкономразвития

Глава минэкономразвития Максим Решетников потребовал усилить роль государства в инвестиционной сфере, сообщает РБК.

Инвестиции.
Инвестиции.
СС0

По словам Решетникова, сейчас росту инвестиций препятствует снижение прибыли компания и падение интереса экспортеров к капитальным вложениям.

Поэтому, считает он, государство должно взять на себя роль «инвестора последней инстанции».

«Ответом на <…> вызовы должно стать усиление государства «как последней инстанции», — сказал глава минэкономразвития.

Речь идет о государственных вложениях и обеспечении ключевых инвестпроектов инфраструктурой.

Кроме того, нужно снизить неопределенность и риски частных инвесторов, заявил Решетников. Это предстоит сделать с учетом «достаточно напряженного бюджета», — добавил министр.

Хватит ли угля на отопительный сезон Алтайскому краю, ранее объяснил глава минстроя.

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