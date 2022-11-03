Законопроект о занятости населения разработал Минтруд

Как рассчитывают в ведомстве, на общественное обсуждение документ вынесут до конца текущего года.
Согласно законопроекту, изменения появятся в правилах предоставления и расчета пособий по безработице.
При оказании помощи гражданам в трудоустройстве, главным документом станет индивидуальный план содействия занятости. Его сформирует служба занятости по итогам профилирования.
Документ будет основанием для начисления пособия по безработице, а поводом для прекращения выплат — неисполнение гражданином мероприятий плана.
Также индивидуальным предпринимателям (ИП) и самозанятым законопроект даст право зарегистрироваться в службах занятости и получать пособие при условии ликвидирования статуса ИП и прекращения статуса самозанятого.
Закон также позволить создать реестр работодателей, которые трудоустраивают сотрудников нелегально.
Ранее прогноз: Минтруд не ожидает существенного роста безработицы.