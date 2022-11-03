Законопроект о занятости населения разработал Минтруд

Закон вступит в силу с 1 января 2024 года и будет отвечать современным условиям рынка труда, пишет РБК.

Как рассчитывают в ведомстве, на общественное обсуждение документ вынесут до конца текущего года.

Согласно законопроекту, изменения появятся в правилах предоставления и расчета пособий по безработице.

При оказании помощи гражданам в трудоустройстве, главным документом станет индивидуальный план содействия занятости. Его сформирует служба занятости по итогам профилирования.

Документ будет основанием для начисления пособия по безработице, а поводом для прекращения выплат — неисполнение гражданином мероприятий плана.

Работа. Бизнес. Компьютер. unsplash.com.

Также индивидуальным предпринимателям (ИП) и самозанятым законопроект даст право зарегистрироваться в службах занятости и получать пособие при условии ликвидирования статуса ИП и прекращения статуса самозанятого.

Закон также позволить создать реестр работодателей, которые трудоустраивают сотрудников нелегально.

Ранее прогноз: Минтруд не ожидает существенного роста безработицы.