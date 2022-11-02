2 ноября
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Экономика

Глава минстроя объяснил, хватит ли Алтайскому краю угля на отопительный сезон

В этом году губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение о создании муниципальных резервных запасов угля для малой теплоэнергетики — по аналогии с краевым, сообщил глава минстроя Иван Гилев. Он объяснил, зачем это было необходимо, сохранится ли региональный резервный запас и не ожидается ли дефицита угля для предприятий и населения.

Уголь.
Уголь.
unsplash.com

Что такое муниципальный резервный запас?

Муниципальные резервный запасы угля созданы по аналогии с краевым — то есть для того, чтобы оперативно обеспечивать котельные углем при нехватке топлива. К отопительному сезону 2022−2023 годов в районах края такие запасы уже созданы.

Деньги на оплату поставок муниципалитетам выделили из краевого бюджета, контракты заключены по итогам совместных торгов (муниципалитеты и минстрой). Уголь поставлен в полном объеме — 119 тыс. тонн, рассказал Иван Гилев.

«Сейчас за него, наверное, уже и рассчитались. И полный 45-дневный запас в муниципальных образованиях есть сейчас везде», — сказал министр.

Уголь.
Уголь.
Олег Богданов

Хватит ли в целом угля для малой теплоэнергетики Алтайского края?

В целом на площадках Алтайского края находится более 200 тыс. тонн угля для малой теплоэнергетики, сказал министр. Этого достаточно для использования в течение 80 дней (при нормативном требовании — иметь запасы на 45 дней).

При этом краевой резервный запас угля также сформирован, на площадках находится около 40 тыс. тонн.

«При необходимости этот уголь будет распределяться там, где он нужен — при использовании муниципального резервного запаса. В этом году ситуация с углем для теплоснабжающих предприятий намного более спокойная», — заверил Гилев.

Есть ли угроза дефицита угля для населения?

Поставками угля для населения края занимаются около 250 поставщиков — юрлиц и предпринимателей. «В каждом районе есть по несколько конкурирующих между собой площадок, на всех есть сегодня уголь — порядка 120 тыс. тонн», — сказал министр.

Хотя рынок является не регулируемым, все же установлена предельная цена, по которой топливо может быть продано населению. По словам министра, она везде соблюдается.

Иван Гилев.
Иван Гилев.
Анна Зайкова

«Напомню: чтобы стимулировать поставщиков к завозу угля и продаже его населению в апреле было принято решение об индексации предельных уровней цен на уголь. Чтобы это не ударило по населению людям выплачивается компенсация. Сегодня проблем с поставками угля нет, он лежит на площадках, Казахстан тоже возит. Сегодня уголь есть и казахский, и российский, и для населения, и для юрлиц», — объяснил Гилев.

Кто поставляет уголь в резервные запасы?

По данным портала «госзакупок», уголь в муниципальные резервные запасы в текущем году поставляют «Кузбассуглеснаб» предпринимателя Сергея Курдюмова (в частности, в Камень-на-Оби), «Гортоп» (например, в Кулундинский район).

Еще один поставщик — «Алтайуголь». Это торговое подразделение Мунайского разреза — единственного в Алтайском крае производителя угля, находящееся в Солтонском районе. В качестве резервного его закупил, например, Солонешенский район.

Уголь.
Уголь.
Олег Богданов

В краевой резервный запас, согласно материалам госзакупок, уголь поставляют «Алтайская топливная компания», «Кузбассуглеснаб» и «Алтайуголь».

Есть ли интерес к бурому углю алтайского месторождения?

Бурый уголь из Мунайского разреза (единственному в крае производителю угля) в этом году довольно востребован. Его закупают не только в резервные запасы, но и для нужд теплоснабжающих предприятий.

По словам Ивана Гилева, в целом мунайский закупил 21 район Алтайского края. Все эти районы географически связаны с зоной его производства — Солтонским районом. Мунайский уголь вывозится автотранспортом. И при доставке на длинные расстояния он не может конкурировать с перевозками по железной дороге.

Село Сузоп Солтонского района.
Село Сузоп Солтонского района.
ВКонтакте.

«Тем не менее более 100 тыс. тонн угля Мунайского разреза у нас законтрактовано и должно быть поставлено, в том числе по совместным торгам. Есть и прямые контракты, где предприятия покупают этот уголь самостоятельно. Он чуть подешевле и чуть менее калорийный, но те, кто на него переходят, даже при первоначально опасении в принципе прекрасно им топятся, выдерживая и температурные графики, и всю технологию», — отметил министр.

Согласно Стратегии развития края, прогнозные ресурсы месторождения составляют не менее 600 млн тонн. «При объемах потребления населением и малой теплоэнергетики хватит лет на 100», — подчеркнул он.

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