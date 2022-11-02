Глава минстроя объяснил, хватит ли Алтайскому краю угля на отопительный сезон

В этом году губернатор Алтайского края Виктор Томенко принял решение о создании муниципальных резервных запасов угля для малой теплоэнергетики — по аналогии с краевым, сообщил глава минстроя Иван Гилев. Он объяснил, зачем это было необходимо, сохранится ли региональный резервный запас и не ожидается ли дефицита угля для предприятий и населения.

Что такое муниципальный резервный запас?

Муниципальные резервный запасы угля созданы по аналогии с краевым — то есть для того, чтобы оперативно обеспечивать котельные углем при нехватке топлива. К отопительному сезону 2022−2023 годов в районах края такие запасы уже созданы.

Деньги на оплату поставок муниципалитетам выделили из краевого бюджета, контракты заключены по итогам совместных торгов (муниципалитеты и минстрой). Уголь поставлен в полном объеме — 119 тыс. тонн, рассказал Иван Гилев.

«Сейчас за него, наверное, уже и рассчитались. И полный 45-дневный запас в муниципальных образованиях есть сейчас везде», — сказал министр.

Уголь. Олег Богданов

Хватит ли в целом угля для малой теплоэнергетики Алтайского края?

В целом на площадках Алтайского края находится более 200 тыс. тонн угля для малой теплоэнергетики, сказал министр. Этого достаточно для использования в течение 80 дней (при нормативном требовании — иметь запасы на 45 дней).

При этом краевой резервный запас угля также сформирован, на площадках находится около 40 тыс. тонн.

«При необходимости этот уголь будет распределяться там, где он нужен — при использовании муниципального резервного запаса. В этом году ситуация с углем для теплоснабжающих предприятий намного более спокойная», — заверил Гилев.

Есть ли угроза дефицита угля для населения?

Поставками угля для населения края занимаются около 250 поставщиков — юрлиц и предпринимателей. «В каждом районе есть по несколько конкурирующих между собой площадок, на всех есть сегодня уголь — порядка 120 тыс. тонн», — сказал министр.

Хотя рынок является не регулируемым, все же установлена предельная цена, по которой топливо может быть продано населению. По словам министра, она везде соблюдается.

Иван Гилев. Анна Зайкова

«Напомню: чтобы стимулировать поставщиков к завозу угля и продаже его населению в апреле было принято решение об индексации предельных уровней цен на уголь. Чтобы это не ударило по населению людям выплачивается компенсация. Сегодня проблем с поставками угля нет, он лежит на площадках, Казахстан тоже возит. Сегодня уголь есть и казахский, и российский, и для населения, и для юрлиц», — объяснил Гилев.

Кто поставляет уголь в резервные запасы?

По данным портала «госзакупок», уголь в муниципальные резервные запасы в текущем году поставляют «Кузбассуглеснаб» предпринимателя Сергея Курдюмова (в частности, в Камень-на-Оби), «Гортоп» (например, в Кулундинский район).

Еще один поставщик — «Алтайуголь». Это торговое подразделение Мунайского разреза — единственного в Алтайском крае производителя угля, находящееся в Солтонском районе. В качестве резервного его закупил, например, Солонешенский район.

Уголь. Олег Богданов

В краевой резервный запас, согласно материалам госзакупок, уголь поставляют «Алтайская топливная компания», «Кузбассуглеснаб» и «Алтайуголь».

Есть ли интерес к бурому углю алтайского месторождения?

Бурый уголь из Мунайского разреза (единственному в крае производителю угля) в этом году довольно востребован. Его закупают не только в резервные запасы, но и для нужд теплоснабжающих предприятий.

По словам Ивана Гилева, в целом мунайский закупил 21 район Алтайского края. Все эти районы географически связаны с зоной его производства — Солтонским районом. Мунайский уголь вывозится автотранспортом. И при доставке на длинные расстояния он не может конкурировать с перевозками по железной дороге.

Село Сузоп Солтонского района. ВКонтакте.

«Тем не менее более 100 тыс. тонн угля Мунайского разреза у нас законтрактовано и должно быть поставлено, в том числе по совместным торгам. Есть и прямые контракты, где предприятия покупают этот уголь самостоятельно. Он чуть подешевле и чуть менее калорийный, но те, кто на него переходят, даже при первоначально опасении в принципе прекрасно им топятся, выдерживая и температурные графики, и всю технологию», — отметил министр.

Согласно Стратегии развития края, прогнозные ресурсы месторождения составляют не менее 600 млн тонн. «При объемах потребления населением и малой теплоэнергетики хватит лет на 100», — подчеркнул он.