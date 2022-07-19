Законные деньги. За что и как россияне могут получить компенсации, и при чем здесь уголь барнаульцев

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И обманутым дольщикам положена компенсация?

Да, и обманутые дольщики имеют право на компенсацию. Новыми претендентами на нее стали 504 человека из пяти регионов, отмечают на сайте правительства.

«Рассмотрели еще 10 проблемных объектов в пяти регионах России. Принято решение о нецелесообразности их достройки: степень их готовности — от 2 до 38%. Пострадавшие граждане — а их 504 — смогут получить денежное вознаграждение за покупку в них жилья», — пояснил вице-премьер Марат Хуснуллин.