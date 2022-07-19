Законные деньги. За что и как россияне могут получить компенсации, и при чем здесь уголь барнаульцев

Молодые россияне могут получить по 116,8 тыс. рублей за переезд ради карьеры. Такую программу для 25 регионов разработал Минтруд. Об этом пишет ТАСС.
Такая компенсация доступна до 35 лет.
В новой программе — с компенсациями — участвуют:
- Республики Бурятия, Коми и Хакасия,
- Забайкальский, Красноярский, Приморский и Хабаровский края,
- Вологодская, Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Ленинградская, Магаданская, Мурманская, Новосибирская, Омская, Псковская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская и Амурская области,
- Еврейская автономная область,
- Ханты-Мансийский автономный округ, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.
Получить компенсацию могут барнаульцы, живущие в домах с печным отоплением.
Как сообщили в городской администрации, выплату предоставляют за уголь, купленный после 1 июня этого года — до отопительного сезона 2022−2023 годов.
«Размер компенсации за оплату угля рассчитывается как разница между платой за приобретенный уголь <…> и расчетной платы за уголь, определяемой исходя из цен на 31 декабря 2021-го. При этом учитывается предельный индекс 6,7%, утвержденный указом губернатора», — уточнили в администрации.
Чтобы получить «угольную» компенсацию, надо предоставить:
- соответствующее заявление,
- копию паспорта,
- копию прописки или регистрации по месту пребывания,
- документы о праве собственности,
- квитанции, подтверждающие расходы на уголь.
Документы можно подать в комитете соцподдержки и МФЦ по адресам:
- Павловский тракт, 58 г,
- ул. Шукшина, 32а,
- ул. Сухэ-Батора, 20,
- пр. Ленина, 179,
- пр. Ленина, 6,
- ул. Малахова, 86в.
Да, учитывают. За использование личного авто в служебных целях, кстати, тоже платят компенсацию.
Выплата за езду на личной машине в служебных целях составляет:
- 1,2 тыс. рублей в месяц — для «легковушек» с объемом двигателя до 2 тыс. куб. сантиметров,
- 1,5 тыс. рублей в месяц — для легковых автомобилей с объемом двигателя свыше 2 тыс. куб. сантиметров,
- 600 рублей в месяц — для мотоциклов.
На разовую выплату за покупку лекарств могут претендовать работающие пенсионеры, с чьих доходов удерживают НДФЛ.
Работающий пенсионер может вернуть 13% при максимальной сумме покупки в 120 тыс. рублей. Так, ее размер составит 15,6 тыс. рублей, пишет «Федерал Пресс».
Да, и обманутые дольщики имеют право на компенсацию. Новыми претендентами на нее стали 504 человека из пяти регионов, отмечают на сайте правительства.
«Рассмотрели еще 10 проблемных объектов в пяти регионах России. Принято решение о нецелесообразности их достройки: степень их готовности — от 2 до 38%. Пострадавшие граждане — а их 504 — смогут получить денежное вознаграждение за покупку в них жилья», — пояснил вице-премьер Марат Хуснуллин.
Долгострои, о которых говорят в правительстве, находятся в Московской, Ленинградской и Вологодской областях, Республике Башкирия и Красноярском крае.
На такие выплаты выделят почти 1,5 млрд рублей.
За покупку и запуск франшизы до 90% денег возмещают на Ямале, пишет «Российская газета».
«Получить компенсацию при покупке бизнеса могут предприниматели, которые зарегистрированы и работают только на Ямале. При этом у них не должно быть долгов перед бюджетом <…> Купить можно всякую франшизу», — передает издание.
Компенсация при запуске франшизы может достигать 3 млн рублей.
Как взыскать компенсацию с курящего соседа, ранее объяснил юрист. Подробнее — в материале «Право на воздух».