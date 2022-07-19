19 июля
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Экономика

Законные деньги. За что и как россияне могут получить компенсации, и при чем здесь уголь барнаульцев

Россияне могут получить денежные компенсации. Главное, как говорится, — решить, за что. Кому положены возмещения и куда писать заявление, чтобы их начислили, — в разборе altapress.ru.

Деньги. Финансы.
Деньги. Финансы.
pexels.com
1
За что молодежи могут заплатить 116 тыс. рублей?

Молодые россияне могут получить по 116,8 тыс. рублей за переезд ради карьеры. Такую программу для 25 регионов разработал Минтруд. Об этом пишет ТАСС.

Мужчина с чемоданом.
Мужчина с чемоданом.
CC0
2
До скольких лет дают по 116 тыс. рублей?

Такая компенсация доступна до 35 лет.

3
Хорошо, а какие регионы участвуют в новой программе?

В новой программе — с компенсациями — участвуют:

  • Республики Бурятия, Коми и Хакасия,
  • Забайкальский, Красноярский, Приморский и Хабаровский края,
  • Вологодская, Иркутская, Калининградская, Кемеровская, Ленинградская, Магаданская, Мурманская, Новосибирская, Омская, Псковская, Сахалинская, Свердловская, Тюменская и Амурская области,
  • Еврейская автономная область,
  • Ханты-Мансийский автономный округ, а также Ямало-Ненецкий автономный округ.
Деньги.
Деньги.
unsplash.com
4
Готовьте камни: за что барнаульцы могут получить компенсацию?

Получить компенсацию могут барнаульцы, живущие в домах с печным отоплением.

Как сообщили в городской администрации, выплату предоставляют за уголь, купленный после 1 июня этого года — до отопительного сезона 2022−2023 годов.

5
А какой размер у компенсации за уголь, и как его высчитывают?

«Размер компенсации за оплату угля рассчитывается как разница между платой за приобретенный уголь <…> и расчетной платы за уголь, определяемой исходя из цен на 31 декабря 2021-го. При этом учитывается предельный индекс 6,7%, утвержденный указом губернатора», — уточнили в администрации.

Топливо. Уголь.
Топливо. Уголь.
CC0
6
Хочу получить выплату за уголь. Какие документы надо собрать?

Чтобы получить «угольную» компенсацию, надо предоставить:

  • соответствующее заявление,
  • копию паспорта,
Российский паспорт.
Российский паспорт.
altapress.ru
  • копию прописки или регистрации по месту пребывания,
  • документы о праве собственности,
  • квитанции, подтверждающие расходы на уголь.
7
Несколько мест: где барнаульцы могут подать документы на компенсацию?

Документы можно подать в комитете соцподдержки и МФЦ по адресам:

  • Павловский тракт, 58 г,
  • ул. Шукшина, 32а,
  • ул. Сухэ-Батора, 20,
  • пр. Ленина, 179,
  • пр. Ленина, 6,
  • ул. Малахова, 86в.
МФЦ &quot;Мои документы&quot;.
МФЦ «Мои документы».
nalog.ru
8
Я использую личное авто для работы. Это учитывают при расчете налогов?

Да, учитывают. За использование личного авто в служебных целях, кстати, тоже платят компенсацию.

9
Какую сумму возмещают в этом случае?

Выплата за езду на личной машине в служебных целях составляет:

  • 1,2 тыс. рублей в месяц — для «легковушек» с объемом двигателя до 2 тыс. куб. сантиметров,
  • 1,5 тыс. рублей в месяц — для легковых автомобилей с объемом двигателя свыше 2 тыс. куб. сантиметров,
  • 600 рублей в месяц — для мотоциклов.
За рулем автомобиля.
За рулем автомобиля.
pixabay.com.
10
О наболевшем: кому из пенсионеров компенсируют покупку лекарств?

На разовую выплату за покупку лекарств могут претендовать работающие пенсионеры, с чьих доходов удерживают НДФЛ.

11
Размеры компенсаций за лекарства

Работающий пенсионер может вернуть 13% при максимальной сумме покупки в 120 тыс. рублей. Так, ее размер составит 15,6 тыс. рублей, пишет «Федерал Пресс».

Пенсия, старушка.
Пенсия, старушка.
CC0
12
И обманутым дольщикам положена компенсация?

Да, и обманутые дольщики имеют право на компенсацию. Новыми претендентами на нее стали 504 человека из пяти регионов, отмечают на сайте правительства.

«Рассмотрели еще 10 проблемных объектов в пяти регионах России. Принято решение о нецелесообразности их достройки: степень их готовности — от 2 до 38%. Пострадавшие граждане — а их 504 — смогут получить денежное вознаграждение за покупку в них жилья», — пояснил вице-премьер Марат Хуснуллин.

Строительство в Барнауле.
Строительство в Барнауле.
Михаил Хаустов
13
О каких долгостроях идет речь?

Долгострои, о которых говорят в правительстве, находятся в Московской, Ленинградской и Вологодской областях, Республике Башкирия и Красноярском крае.

14
Сколько денег выделят на компенсации обманутым дольщикам?

На такие выплаты выделят почти 1,5 млрд рублей.

Деньги.
Деньги.
Pixabay.com
15
В каком регионе возмещают деньги за покупку франшизы?

За покупку и запуск франшизы до 90% денег возмещают на Ямале, пишет «Российская газета».

16
Кому именно начисляют компенсации?

«Получить компенсацию при покупке бизнеса могут предприниматели, которые зарегистрированы и работают только на Ямале. При этом у них не должно быть долгов перед бюджетом <…> Купить можно всякую франшизу», — передает издание.

Бизнес. Деньги.
Бизнес. Деньги.
СС0
17
Понятно, а какого размера может быть эта выплата?

Компенсация при запуске франшизы может достигать 3 млн рублей.

Как взыскать компенсацию с курящего соседа, ранее объяснил юрист. Подробнее — в материале «Право на воздух».

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