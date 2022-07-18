18 июля
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Потребитель

Право на воздух. Как взыскать компенсацию с курящего соседа, объяснил юрист

Как взыскать компенсацию с курящего соседа, рассказал «Прайму» ведущий юрист Европейской Юридической Службы Орест Мацала.

Дым. Курение. Вейп.
Дым. Курение. Вейп.
СС0.

Права курильщиков заканчиваются там, где начинаются права их соседей на чистый воздух, заявил Мацала.

По словам юриста, граждане должны соблюдать закон, чтобы не нарушать пространство остальных жильцов.

Однако если так произошло, то можно привлечь курящего соседа к ответственности. Самое сложное в этом — зафиксировать попадание табачного дыма в жилое помещение.

Курение запрещено.
Курение запрещено.
CC0

Как сообщил Мацала, в этом могут помочь другие соседи-свидетели, которые подтвердят источник загрязнения, а также — наличие стойкого характерного запаха, исходящего из квартиры курящего жильца.

Специалист подчеркнул, что для обращения в суд необходимо приложить к показаниям фото- и видеоматериалы с протоколом визита участкового, зафиксировавшего факт запаха табачного дыма.

Кстати, ранее россияне рассказали, сколько денег тратят на сигареты.

Кроме того, в летний зной вырос спрос на водку.

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