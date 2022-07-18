Право на воздух. Как взыскать компенсацию с курящего соседа, объяснил юрист

Как взыскать компенсацию с курящего соседа, рассказал « Прайму » ведущий юрист Европейской Юридической Службы Орест Мацала.

Права курильщиков заканчиваются там, где начинаются права их соседей на чистый воздух, заявил Мацала.

По словам юриста, граждане должны соблюдать закон, чтобы не нарушать пространство остальных жильцов.

Однако если так произошло, то можно привлечь курящего соседа к ответственности. Самое сложное в этом — зафиксировать попадание табачного дыма в жилое помещение.

Курение запрещено. CC0

Как сообщил Мацала, в этом могут помочь другие соседи-свидетели, которые подтвердят источник загрязнения, а также — наличие стойкого характерного запаха, исходящего из квартиры курящего жильца.

Специалист подчеркнул, что для обращения в суд необходимо приложить к показаниям фото- и видеоматериалы с протоколом визита участкового, зафиксировавшего факт запаха табачного дыма.

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