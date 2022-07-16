В летний зной россияне стали чаще пить водку

В июне розничные продажи этого алкогольного напитка выросли на 10,6% по сравнению с прошлым годом и достигли показателя в 6,05 млн декалитров (дал), сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Национальный союз защиты прав потребителей.

В первом полугодии было продано 36,7 млн дал водки (на 7,5% больше). Продажи коньяка также увеличились — в июне на 8,9%, до 0,92 млн дал, за шесть месяцев — на 3,5%, до 5,8 млн дал.

На винном рынке наибольшие темпы роста показали продажи шампанских и игристых вин. В июне россияне купили 1,4 млн дал этих напитков, что на 10,1% больше, чем годом ранее, в первом полугодии — 8,1 млн дал (на 6,3% больше). Продажи тихих вин в июне выросли на 1%, до 4,5 млн дал, за шесть месяцев — на 1,6%, до 25,7 млн дал.

Но наибольшими темпами продолжает расти реализация слабоалкогольных напитков крепостью не более 9 градусов, указывает bfm.ru. В июне она увеличилась почти в 1,6 раза, до 1,2 млн дал, за полугодие — почти в 1,8 раза, до 7,04 млн дал.

В целом в июне было продано 17,2 млн дал алкогольной продукции (без пива, напитков, изготовляемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи), что на 5,8% больше, чем в июне прошлого года. В первом полугодии — 103,3 млн дал (на 3,9% больше).

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