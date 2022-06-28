28 июня
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Здоровье

Кому и почему нельзя запивать щавель алкоголем, объяснил врач

Щавель и алкоголь нельзя употреблять одновременно, рассказал «Газете.ру» терапевт, эндокринолог Алексей Жито. Особенно такое сочетание опасно для людей с повышенным уровнем оксалатов в моче.

Щавель.
Щавель.

По словам Жито, оксалаты содержатся и в щавелевой кислоте. Эти вещества выводятся через почки, но при большой концентрации откладываются в виде камней.

Алкоголь же способствует усиленному выведению оксалатов.

«Если у вас в общем анализе мочи повышены оксалаты, — вам лучше отказаться от этого продукта», — подчеркнул эндокринолог.

Он добавил, что не следует съедать более 400−450 граммов щавеля. Иначе это может вызвать тубулопатию, или патологию почечных канальцев.

Почка, орган.
Почка, орган.
СС0

По мнению эксперта, 30−50 грамм свежего продукта достаточно, чтобы получить максимальную пользу и избежать побочных эффектов.

Врач также отметил, что щавелевая кислота может повреждать стенки желудка. Она вредна для курильщиков и людей, принимающих нестероидные противовоспалительные препараты.

Ранее доктор рассказал, как есть мороженое и включать кондиционер в жару.

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