Россияне рассказали, сколько денег тратят на сигареты

Почти половина жителей России (43%) в год тратят на сигареты до 10 тыс. рублей, следует из данных опроса исследовательского центра «Зарплата.ру», пишет RT .

29% респондентов признались, что в год они расходуют на такой вид курительного табачного изделия от 10 тыс. до 30 тыс. рублей. По 11% опрошенных сказали, что у них уходит на данный товар от 30 тыс. до 50 тыс. руб. или свыше 50 тыс. руб.

Не занимались подсчетом расходов 6%.

Согласно данным исследования, 38% опрошенных являются ситуативными курильщиками, 31% курят табачные изделия, а 28% — электронные сигареты или устройства нагревания табака.

Причины

Респонденты также назвали причины, по которым они курят. Так, одни заявили, что это «просто привычка» (36%). 31% указали, что курят «за компанию с друзьями или коллегами». 22% говорили, что это занятие «помогает справиться со стрессом». Затруднились указать причину 5%, пишет Газета.Ru.

Более четверти участников опроса также отметили, что устраивают перекуры два-три раза во время рабочего дня (27%), выходят покурить четыре-пять раз 14%, по шесть-восемь и больше раз — 16%. При этом курят за рабочий день один раз 7%, не контролируют количество перекуров 9%, а 24% заявили, что не курят во время работы.

В исследовании приняли участие 2 тыс. россиян.

Ранее депутат Госдумы назвал новые меры для борьбы с курением.