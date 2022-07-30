Власти Алтайского края выделили миллиард рублей на компенсации гражданам за уголь

Губернатор Виктор Томенко принял решение выделить миллиард рублей на компенсации, защищающие граждан от скачка цен за услуги ЖКХ из-за увеличения предельной стоимости угля, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Рост цен за коммунальные услуги ограничен индексами, составленными для каждого из муниципалитетов. В случае, если максимально допустимая стоимость коммуналки будет превышена, граждане вправе обратиться за компенсацией в МФЦ.

«Перед районами поставлена задача в кратчайшие сроки завершить принятие рабочего механизма организации выплат, в том числе заключить соответствующие соглашения с местными МФЦ для приема заявлений граждан», — подчеркнул глава краевого министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иван Гилев.

Для получения компенсации жителям частных домов с печным отоплением нужно будет предоставить платежные документы на приобретение угля, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что цены на уголь для жителей Алтайского края поднимут на 21,4%. Об этом заявил в мае Иван Гилев.

В своем докладе на заседании регионального правительства Гилев пояснил, что рост цен связан с проблемным поиском поставщиков угля.

Он также напомнил, что перебои возникли с поставками из Казахстана — и жители края столкнулись с нехваткой топлива.