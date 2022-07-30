31 июля
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Экономика

Власти Алтайского края выделили миллиард рублей на компенсации гражданам за уголь

Губернатор Виктор Томенко принял решение выделить миллиард рублей на компенсации, защищающие граждан от скачка цен за услуги ЖКХ из-за увеличения предельной стоимости угля, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.

Топливо. Уголь.
Топливо. Уголь.
CC0

Рост цен за коммунальные услуги ограничен индексами, составленными для каждого из муниципалитетов. В случае, если максимально допустимая стоимость коммуналки будет превышена, граждане вправе обратиться за компенсацией в МФЦ.

«Перед районами поставлена задача в кратчайшие сроки завершить принятие рабочего механизма организации выплат, в том числе заключить соответствующие соглашения с местными МФЦ для приема заявлений граждан», — подчеркнул глава краевого министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Иван Гилев.

Для получения компенсации жителям частных домов с печным отоплением нужно будет предоставить платежные документы на приобретение угля, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что цены на уголь для жителей Алтайского края поднимут на 21,4%. Об этом заявил в мае Иван Гилев.

В своем докладе на заседании регионального правительства Гилев пояснил, что рост цен связан с проблемным поиском поставщиков угля.

Он также напомнил, что перебои возникли с поставками из Казахстана — и жители края столкнулись с нехваткой топлива.

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