Зима будет жаркой: в Алтайском крае запасы угля превышают норму втрое

На складах твердого топлива в Барнауле, Бийске и Рубцовске находится 614 тыс. тонн угля. При этом норма — 207 тыс. тонн.
За прошлую неделю, с 8 по 14 августа, на барнаульские ТЭЦ поступило около 30 тыс. тонн топлива:
- 4,1 тыс. тонн каменного угля на ТЭЦ-2,
- 21,8 тыс. тонн бурого на ТЭЦ-3.
В Рубцовске запасы также превышают норму примерно вдвое.
Уголь в Алтайский край привозят из Хакассии, Кузбасса и Красноярского края.
Ранее власти Алтайского края выделили миллиард рублей на компенсации гражданам за уголь.