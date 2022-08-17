18 августа
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Жизнь

Зима будет жаркой: в Алтайском крае запасы угля превышают норму втрое

Запасы угля на алтайских теплоэлетростанциях превышают норму, установленную Минэнерго, почти втрое, сообщает СГК.

Топливо. Уголь.
Топливо. Уголь.
CC0

На складах твердого топлива в Барнауле, Бийске и Рубцовске находится 614 тыс. тонн угля. При этом норма — 207 тыс. тонн.

За прошлую неделю, с 8 по 14 августа, на барнаульские ТЭЦ поступило около 30 тыс. тонн топлива:

  • 4,1 тыс. тонн каменного угля на ТЭЦ-2,
  • 21,8 тыс. тонн бурого на ТЭЦ-3.

В Рубцовске запасы также превышают норму примерно вдвое.

Уголь в Алтайский край привозят из Хакассии, Кузбасса и Красноярского края.

Ранее власти Алтайского края выделили миллиард рублей на компенсации гражданам за уголь.

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