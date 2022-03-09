Ускорены работы по созданию импортозамещенной версии SSJ100

Ранее планировалось сертифицировать ПД-8 в 2023 году.
По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, главной целью для российского авиастроения сейчас становится максимально полное импортозамещение всех систем и агрегатов, в том числе замена иностранного двигателя на российский.
В прошлом году Мантуров отмечал, что создание и сертификацию импортозамещенной версии самолета, так называемого SSJ New, планируется завершить до конца 2024 года.
Минпромторг также сообщает, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) может увеличить производство лайнеров SSJ до 40 самолетов в год. Об этом шла речь на встрече главы министерства Дениса Мантурова с представителями отрасли по текущей ситуации в гражданском авиастроении, передает ТАСС.
«Существующие производственные мощности позволяют нарастить производство самолетов Superjet-100 до 40 единиц в год. Это тот уровень, на который мы будем стремиться вывести производство импортозамещенной версии в ближайшие годы», — отметили на совещании.
Ранее ОАК информировал о планах производства 32 самолетов SSJ 100 в этом году и трех самолетов МС-21.
О самолете
SSJ 100 — первый гражданский самолет, разработанный в России. Относится к семейству региональных судов.
Дальность полета базовой версии — 4,4 тысячи километров, вместимость — 98 пассажиров.
Его использование началось в 2011 году.
Самолет SSJ New — модификация самолета Superjet 100 с максимальным импортозамещением компонентов и систем. Минпромторг РФ инициировал проект Superjet New после введения против России западных санкций несколько лет назад.
Ранее в рроссийском аэропорту шаман «благословил» Sukhoi Superjet 100.