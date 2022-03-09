Ускорены работы по созданию импортозамещенной версии SSJ100

Работы над импортозамещенной версией отечественного самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ) будут ускорены, необходимый для лайнера российский двигатель ПД-8 планируют сертифицировать уже через 12−14 месяцев, сообщает РИА Новости .

Ранее планировалось сертифицировать ПД-8 в 2023 году.

По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, главной целью для российского авиастроения сейчас становится максимально полное импортозамещение всех систем и агрегатов, в том числе замена иностранного двигателя на российский.

В прошлом году Мантуров отмечал, что создание и сертификацию импортозамещенной версии самолета, так называемого SSJ New, планируется завершить до конца 2024 года.

Минпромторг также сообщает, что Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) может увеличить производство лайнеров SSJ до 40 самолетов в год. Об этом шла речь на встрече главы министерства Дениса Мантурова с представителями отрасли по текущей ситуации в гражданском авиастроении, передает ТАСС.

«Существующие производственные мощности позволяют нарастить производство самолетов Superjet-100 до 40 единиц в год. Это тот уровень, на который мы будем стремиться вывести производство импортозамещенной версии в ближайшие годы», — отметили на совещании.

Ранее ОАК информировал о планах производства 32 самолетов SSJ 100 в этом году и трех самолетов МС-21.

О самолете

SSJ 100 — первый гражданский самолет, разработанный в России. Относится к семейству региональных судов.

Дальность полета базовой версии — 4,4 тысячи километров, вместимость — 98 пассажиров.

Его использование началось в 2011 году.

Самолет SSJ New — модификация самолета Superjet 100 с максимальным импортозамещением компонентов и систем. Минпромторг РФ инициировал проект Superjet New после введения против России западных санкций несколько лет назад.

Ранее в рроссийском аэропорту шаман «благословил» Sukhoi Superjet 100.