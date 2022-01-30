Ускоренное развитие Сибири включит 8 кластеров. Алтай может претендовать на два

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что стратегия развития Сибири будет включать восемь индустриальных кластеров, сообщает « Интерфакс ».

Абрамченко, курирующая Сибирский федеральный округ, отметила, что среди кластеров — лес, металлы, туризм, сельское хозяйство и углеводороды.

«В Стратегию развития Сибири предлагаем включить восемь индустриальных кластеров. Это „Лес, лесохимия и лесопереработка“, „Переработка алюминия“, „Цветные и редкоземельные металлы“, „Драгоценные металлы“, „Туризм“, „Сельское хозяйство и пищевая промышленность“, „Нефть и газ“ и „Уголь“», — сказала она на совместном совещании по вопросам ускоренного развития.

По ее словам, эти проекты, вместе с существующими моделями повышения инвестиционной активности, позволят создать более 450 тыс. рабочих мест к 2030 году и привлечь более 9 трлн рублей.

Алтайский край, предположительно, может войти в два близких кластера — «Туризм» и «Сельское хозяйство и пищевая промышленность».

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Запуск крупнейших кластеров — по добыче ископаемых, переработке алюминия, лесопереработке, туризму и сельскому хозяйству — позволит к 2030 году привлечь 4,81 трлн рублей инвестиций и создать 271,4 тыс. рабочих мест.

«Предполагается использовать действующие механизмы стимулирования инвестиционной активности: преференциальные режимы (ОЭЗ и ТОСЭР), инфраструктурные бюджетные кредиты, а также проекты, которые получают инфраструктурную поддержку за счет высвобожденных у регионов средств после реструктуризации бюджетных кредитов», — отмечает агентство.

Реализация этих инициатив позволит привлечь 2,5 трлн рублей инвестиций, создать 186,6 тыс. рабочих мест.

Напомним, накануне председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предложил создать в Сибири «крутую агломерацию» в противовес Москве.

Летом 2021 года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предложил до 2030 года создать в Сибири новые города и сотни тысяч рабочих мест.