30 января -15°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Экономика

Ускоренное развитие Сибири включит 8 кластеров. Алтай может претендовать на два

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что стратегия развития Сибири будет включать восемь индустриальных кластеров, сообщает «Интерфакс».

Виктория Абрамченко.
Виктория Абрамченко.
gubernator74.ru.

Абрамченко, курирующая Сибирский федеральный округ, отметила, что среди кластеров — лес, металлы, туризм, сельское хозяйство и углеводороды.

«В Стратегию развития Сибири предлагаем включить восемь индустриальных кластеров. Это „Лес, лесохимия и лесопереработка“, „Переработка алюминия“, „Цветные и редкоземельные металлы“, „Драгоценные металлы“, „Туризм“, „Сельское хозяйство и пищевая промышленность“, „Нефть и газ“ и „Уголь“», — сказала она на совместном совещании по вопросам ускоренного развития.

По ее словам, эти проекты, вместе с существующими моделями повышения инвестиционной активности, позволят создать более 450 тыс. рабочих мест к 2030 году и привлечь более 9 трлн рублей.

Алтайский край, предположительно, может войти в два близких кластера — «Туризм» и «Сельское хозяйство и пищевая промышленность».

Старые фото Белокурихи
Старые фото Белокурихи
Опубликовано на www.nailizakon.com.

Запуск крупнейших кластеров — по добыче ископаемых, переработке алюминия, лесопереработке, туризму и сельскому хозяйству — позволит к 2030 году привлечь 4,81 трлн рублей инвестиций и создать 271,4 тыс. рабочих мест.

«Предполагается использовать действующие механизмы стимулирования инвестиционной активности: преференциальные режимы (ОЭЗ и ТОСЭР), инфраструктурные бюджетные кредиты, а также проекты, которые получают инфраструктурную поддержку за счет высвобожденных у регионов средств после реструктуризации бюджетных кредитов», — отмечает агентство.

Реализация этих инициатив позволит привлечь 2,5 трлн рублей инвестиций, создать 186,6 тыс. рабочих мест.

Напомним, накануне председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предложил создать в Сибири «крутую агломерацию» в противовес Москве.

Летом 2021 года глава Минобороны РФ Сергей Шойгу предложил до 2030 года создать в Сибири новые города и сотни тысяч рабочих мест.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость